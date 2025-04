Helyi idő szerint 16.30-kor, napfényes, meleg időben – 28 Celsius-fokos levegő- és 50 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2025-ös Forma-1-es idény ötödik fordulója, a Szaúd-arábiai Nagydíj első szabadedzése a 6,2 km-es dzsiddai utcai pályán.

A bokszutcai lámpa zöldre váltása után elsőként a haasos Esteban Ocon gurult ki, de két perc után már szó szerint mindenki kint volt, túlnyomórészt a közepes keverékű, sára jelölésű Pirelliken.

Öt perc elteltével a bahreini győztes, Oscar Piastri volt a leggyorsabb 1:31,548-cal, a legközelebbi versenyző, a Red Bull-os Max Verstappen is kéttizeddel maradt elő tőle.

A következő percekben, a pálya tisztulásával, felgumizódásával az idők is javultak, mindkét mclarenes, de a mercedeses George Russell is állt az élen.

A Haas újonca, Oliver Bearman ijesztő pillanatot élt át, amikor négy blokkoló kerékkel esettbe egy kanyarba, ráadásul a falat is érinthette. Szerencsére a bukótérbe kigurulva folytatni tudta. Kevésbé látványosan, de hasonló dolgot élt át az utolsó kanyarban mindkét Alpine-versenyző, valamint a Sauber újonca, Gabriel Bortoleto is.

📻 "I don't know what happened there" A sizeable lock-up, and slight brush of the wall, for Ollie Bearman! 😳#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QMYgnAxl4s — Formula 1 (@F1) April 18, 2025

Nagyjából félidőnél kerültek fel az első lágy Pirellik az autókra, következtek az időmérős szimulációs etapok, a gyors körök.

A piros gumikon Norris tudott a leggyorsabb lenni, a második Russell volt, de közel négytizedes hátránnyal. A Mercedes angolja mögött Piastri, Charles Leclerc (Ferrari), Verstappen, Cunoda Juki (Red Bull), Nico Hülkenberg (Sauber), Carlos Sainz (Williams), Kimi Antonelli (Mercedes) és Lewis Hamilton (Ferrari) sorakozott a a top 10-ben az első mért körök után.

Néhány perccel később Piastri javított, Norris mögé sorolt fel, de Pierre Gasly villantott megint nagyot, amikor mindenkit megelőzve az első pozícióban juttatta az Alpine-t – 7 ezredet adott a bajnoki éllovasnak.

Pierre Gasly jumps to the top of the timesheets! 👀 It's a 1:29.239 for the Alpine driver ⏱️#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/a73tYKNqB6 — Formula 1 (@F1) April 18, 2025

Bő negyedóra alatt kipörögtek a gyors körök, az autók visszatértek a közepes keverékekre, hogy hosszabb, versenyszimulációs etapokkal, majd rajtszimulációkkal fejezzék be a kimondottan sima, komolyabb incidensektől mentes első gyakorlást.

Mivel a szombati időmérő és a vasárnapi futam is este, reflektorfény alatt zajlik majd, a délutáni eredmények talán nem teljesen reprezentatívak, de az esti, második edzés már többet is elárul majd. A második gyakorlás magyar idő szerint 19 órakor kezdődik, szombaton az utolsó szabadedzés a mostanihoz hasonlóan 15.30-kor kezdődik, majd a dzsiddai kvalifikációt, majd a vasárnapi Szaúd-arábiai Nagydíjat is 19 órakor indítják.