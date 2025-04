Lando Norris már 2019 óta versenyez a Forma-1-ben, tavaly pedig bajnoki kihívóvá is emelkedett a McLaren angolja. Norris 2024-ben többször hibázott nyomás alatt, és talán még idén sem nőtt fel a feladathoz, azzal pedig, hogy számtalanszor nyíltan beszélt a nem túl rózsás lelkiállapotáról, amiért gyakran „az arctalan tömeg” céltáblájává is vált.

Sokak szerint a Forma-1-es sikerhez elengedhetetlen az acélos, kíméletlen, önző hozzáállás, ás a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel úgy véli, a törékenységének megmutatása ellenére Norrist sem szabad leírni, a (négy forduló után, egyelőre) bajnoki éllovas őszintesége, nyíltsága pedig egyenesen üdvözlendő dolog.

„Úgy gondolom, hogy a hétköznapi emberek nézőpontjából ez pozitív fejlemény. Nekünk is megvannak a szokásos gondjaink, mint mindenki másnak. A hősiesség jó dolog, de a hősiesség része az is, hogy beszéljünk a gondjainkról, a gyengeségeinkről. Az én szememben nagyszerű fejlemény, hogy ezeket immár mi is láthatjuk a példaképeinknél” – idézte a Reuters 2010, ’11, ’12 és ’13 bajnokát.

„Szerintem ez nem jelent gyengeséget, és bár sokan kritizálják [ezt a nyíltságot], általánosságban nézve ez inkább haladás.”

A helyzet pikantériája, hogy Norrist ma az az Oscar Piastri szorongatja házon belül a McLarennél, akit a Vettelt a Red Bullnál annak idején megizzasztó, szintén ausztrál, illetve szintén sokkal szenvtelenebb csapattárs, Mark Webber menedzsel. Az egykori BMW-, Toro Rosso-, Red Bull-, Ferrari- és Aston Martin-pilóta szerint a McLarennél képesek lesznek kezelni a belső versengést.

„Az emberek nyilván szórakoztatásra vágynak, amivel semmi gond, az F1 része ez is, én nem hiszem, hogy eldurvul majd a viszonyuk. Úgy gondolom, hogy megférnek egymás mellett, Andrea [Stella, csapatfőnök] képes lesz kezelni őket. Manapság már mások ezek a versengések – annak idején is megvolt a kölcsönös tisztelet, ami ennél a generációnál is megvan, de úgy látom ,hogy ők már tovább is léptek azt illetően, hogy különbséget tegyenek aközött, ami a pályán, illetve azon kívül történik” – magyarázta a 2022 végén visszavonult, most 37 éves versenyző.

Norris a hétvégén következő, a 2025-ös idény ötödik fordulója, a Szaúd-arábiai Nagydíj előtt 77 ponttal áll a bajnokság élén, mögötte 74 ponttal a 2. az immár idei kétszeres futamgyőztes Piastri, 3. a szuzukai győztes címvédő, a a Red Bull-os Max Verstappen 69 egységgel, a 4., a konzisztenesen erős szerepléseinek köszönhetően 63 ponton álló mercedeses George Russell.