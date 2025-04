A múlt vasárnapi Bahreini Nagydíjon okkal örülhettek a McLarennél, a csapat Oscar Piastrival és Lando Norrissal az 1. és a 3. helyet hozta, a két versenyző alig pár pont különbséggel áll a tabella élén, míg a címvédő csapat ennek köszönhetően már komoly fölénnyel vezet a konstruktőriben.

A McLaren az idei első négy fordulóból hármat nyert meg: Ausztráliában Norris, Kínában és Bahreinben Piastri volt az első befutó – az ausztrál tehetség ezzel az év első duplázója is lett, ráadásul jubileumi, 50. F1-es versenyén, tetejébe a 2023-as debütálása helyszínén. Ami még örömtelibb a wokingiaknak, hogy 27 éve nem kezdtek ilyen jól: utoljára 1998-ban, Mika Häkkinen és David Coulthard párosával hoztak három diadalt az első négy fordulóban. (Jó előjel, hogy abban az évben a finn megnyerte az egyéni, a csapat a konstruktőri címet.)

Piastri maga is különleges statisztikát zsebelt be a szahíri pályán: triplázott, azaz övé volt a pole, a leggyorsabb kör, valamint a győzelem is – erre ausztrál pilótától utoljára 45 éve, pontosan 800 F1-es fordulóval ezelőtt, 1980-ban volt példa, amikor Alan Jones a Williams színeiben ért el hasonlót a szezonnyitó Argentin Nagydíjon. Jones abban az évben meg is szerezte – első és egyetlen – világbajnoki címét.

A McLaren ausztrálja egyébként 22 év elteltével hozta meg a csapat első bahreini futamgyőzelmét, ideje volt, hiszen régóta a csapat résztulajdonosa a királyi család által birtokolt befektetési cég. Az alakulat bármelyik autója amúgy egészen most vasárnapig mindössze összesen 8 körig tudott vezetni a Bahreini Nagydíjakon, ráadásul 2007 óta egyetlen kör sem jött össze mostanáig.