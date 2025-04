Fernando Alonso 2025-ös szezonkezdését mondhatni összefoglalta az, ami a Forma-1-es Bahreini Nagydíj második szabadedzésén történt vele. Az hagyján, hogy a spanyol (akinek idén még nincs egy pontja sem) csak a 15. lett az Aston Martinnal, egy alkalommal még a kormány is leesett a helyéről, miközben vezetett.

Alonso szerencséjére az incidens lassú tempónál történt, ráadásul voltak előjelei a problémának. „Az autó nem akart működni, egy ponton nem tudtam sebességet váltani. Kikapcsolt a kijelző is, így a csapattal sem tudtam kommunikálni. Az utolsó kanyarban a kormány is lejött a helyéről, és rájöttünk, hogy talán a kormányoszloppal vagy a kormánnyal van hiba” – mesélte 2005 és 2006 F1-es bajnoka.

„A szerelők gyorsan kicserélték az alkatrészeket, és minden rendben volt. Volt egy pillanatom, de köszönöm mindenkinek a garázsban, hogy gyorsan megjavították.”

Az eset egyébként a Nemzetközi Automobil Szövetség figyelmét is felkeltette. Ez nem is csoda: képzeljük el, mi lett volna, ha nagyobb sebességnél történik meg mindez Alonsóval. Jo Bauer, az FIA technikai delegáltja szemügyre is vette az Aston Martinnál a történéseket, de az esetről cikkünk megszületéséig sem az istálló, sem a szövetség részéről nem közöltek konkrétumot.