Helyi idő szerint 18 órakor, alkonyatban, már a felkapcsolt reflektorok fényei alatt, továbbra is meleg időben – 30 Celsius-fokos levegő-, 36 fokos aszfalthőmérséklet – folytatódott a 2025-ös Bahreini Nagydíj hétvégéje a második szabadedzéssel.

Míg az első gyakorláson 6 ifjonc/tesztpilóta vezethetett, a második gyakorlásra már visszatértek az állandó versenyzők, Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Carlos Sainz és Oliver Bearman visszaült az autóba.

Leclerc elsőként is gurult ki a pályára, amikor zöldre váltott a bokszutcai lámpa, de mások is igyekeztek, hiszen érdemi munkára most volt igazi lehetőség, amikor a körülmények hasonlóak voltak, mint a szombati időmérőn és a vasárnapi futamon lesznek. 3 perc elteltével Russell kivételével már mindenki kint volt.

🟢 GREEN LIGHT IN THE PIT LANE 🟢 Charles Leclerc is at the front of the queue for FP2 #F1 #BahrainGP

Míg a többség kemény vagy közepes keveréket használt, Verstappen, valamint a Mercedes mindkét pilótája rögtön a piros jelölésű lágyakon kezdett.

Alonsónak nem indult jól az edzés, valami gondja volt a kormánykerékkel, a kétszeres bajnok kezében menet közben lejött az alkatrész – sikerült visszatennie, majd visszahajtott a bokszutcába.

Fernando Alonso's steering wheel has come off 👀 The Spaniard is back in the pits now as Aston Martin investigate the issue #F1 #BahrainGP

A pálya tapadása még mindig nem volt túl jó, számos pilótától láthattunk elfékezést, kisebb pályaelhagyásokat.

Az első 15 perc után Russell állt az élen, mögötte Hamilton, Antonelli, Verstappen, Piastri, Gasly, Leclerc, Hadjar Norris és Albon sorakozott a top 10-ben – egyelőre különböző keverékeken.

5 perccel később a ferrarisok is feltették a lágyakat, Hemilton az élre ugrott, ahonnan csapattársa taszította le, majd Albon, aztán Verstappen lett a leggyorsabb, hogy aztán sorban Norris, utána Piastri tovább faragja az időt.

Halfway through FP2 and McLaren are setting a sizzling pace 🔥 TOP 5

Piastri 1:30.505 📸

Norris + 0.154

Russell + 0.527

Antonelli + 0.722

Hadjar + 0.733#F1 #BahrainGP

A többség az utolsó 15-20 percre áttért a hosszabb, versenyszimulációs etapokra, ekkorra pedig Alonso is visszatért a pályára, a munka, az adatgyűjtés innen egy-egy apróbb feltartástól, Verstappen és Russel rövid „versenyzésétől” eltekintve említésre méltó történés, incidens nélkül zajlott a végéig, a leintést követően pedig szokás szerint rajtszimulációk következtek.

Isack Hadjar wasn't too pleased with Nico Hulkenberg here 😤 📻 "What is he doing, man?"#F1 #BahrainGP

A versenyhétvége magyar idő szerint 14.30-kor folytatódik a harmadik szabadedzéssel, a kvalifikáció 18 órakor kezdődik, vasárnap a Bahreini Nagydíj 17 órakor rajtol.