Helyi idő szerint 14.30-kor, napos, igen meleg időben – 35 Celsius-fokos levegő-, 45 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött meg az idei szezon negyedik fordulója, a 2025-ös Bahreini Nagydíj első szabadedzése a 5,4 km-es szahíri pályán.

Elsőként a Red Bull Racingnél Max Verstappen autóját vezető Ivasza Ajumu hajtott ki a bokszutcából, de nem ő volt az egyetlen tesztpilóta, összesen hatan kaptak lehetőséget az első gyakorláson. A már említett japán mellett a Haashoz frissen átigazolt honfitársa, Hirakava Rio, az Aston Martinnál Felipe Drugovich, a Mercedesnél Frederik Vesti, a Ferrarinál Dino Beganovic, a Williamsnél Luke Browning vezethetett az állandó pilóták helyett.

Alig hat perc után a Mercedes újonca, Kimi Antonelli jelentett hibát a rádión, azt mondta, elment a hajtás – végül valahogy azért vissza tudott gurulni a bokszutcába.

Azoknak sem volt könnyű dolga, akik kint körözhettek, ugyanis a képek és a rádiózások („borzalmas”, sokkoló”, „siralmas”) alapján is nagyon gyenge volt a tapadás – ekkor ráadásul még minden autóra a közepes vagy a kemény keverékű Pirellik kerültek fel.

Kimi is now back in the garage, already debriefing. We'll continue to investigate what caused the issue with his W16.

A munka így is folyt, a körözés egy-két kis pályaelhagyástól, elfékezéstől eltekintve incidensek nélkül zajlott, félidőnél a williamses Alexander albopn állt az élen, mögötte a mclarenes Lando Norris és Oscar Piastri fogta közre Vestit és az alpine-os Pierre Gaslyt.

Elsőként a sauberes újonc, Gabriel Bortoleto autójára kerültek fel a piros, lágy keverékű Pirellik, ezeken az élre is állt.

A nagycsapatnál második hétvégéjét kezdő Cunoda a bokszutcában bakizott: ahogy Szuzukában Carlos Sainz, ezúttal a japán felejtette el, hogy már másutt van a garázs, nem kell a Racing Bullsig elgurulnia. Ment is tovább egy újabb körre.

A következő 10 percben sorra mindenki a lágyakra váltott, a sorrend folyamatosan változott, ahogy a pilóták egymás után futották a gyors köröket.

Az időmérős szimulációs etapok – a csapatok-pilóták eltérő programjai miatt – az utolsó percekig zajlottak, bár Norris által már korábban megfutott az 1:33,204-es csúcsot senki nem fenyegette. A bajnoki éllovas mögött végül Gasly, Lewis Hamilton, a vége felé kuplungproblémára panaszkodó Albon, valamint a haasos Esteban Ocon zárt az első ötben.

Tsunoda running wide at the final corner 👀 He's hasn't been the first this weekend and he won't be the last

Az edzés hagyományosan rajtszimulációkkal zárult.

Tegyük hozzá, hogy a sok beugró, valamint az időmérő és a futam alkonyi-esti körülmények közötti rendezése miatt a mostani edzés eredményei egyértelműen nem tekinthetők reprezentatívnak.

A versenyhétvége ma – magyar idő szerint – 17 órakor folytatódik a második gyakorlással, szombaton a harmadik szabadedzés 14.30-kor, a kvalifikáció 18 órakor kezdődik, vasárnap a Bahreini Nagydíj 17 órakor rajtol.