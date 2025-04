A Forma-1-es Bahreini Nagydíj időmérőjét a televízióban követők nem láthatták, de a hivatalos élő eredményjelző felületen furcsa dolgok történtek a Q2 vége után. A Kick Saubert vezető Nico Hülkenberg pályaelhagyás miatt nem futott érvényes kört, így a 15. helyen zárt, de nem sokkal később leléptették, és csak a 16. helyen rangsorolták.

Mindennek oka az volt, hogy a német a Q1-ben is pályaelhagyással futott mért kört, ám ezt csak későn vették észre.

A hiba azt eredményezte, hogy Hülkenberg jogosulatlanul vett részt a Q2-ben, miközben Alexander Albon tévedésből hagyta azt ki.

A Williams versenyzője továbbjutott volna, ha Hülkenbergtől még időben elveszik azt a kört, és ez azért is lehet bosszantó az érintett számára, mert Carlos Sainz a másik autóval a Q3-ba jutott. Hülkenberget is hátrányosan érintette ez így: amellett, hogy „korrigálták” az eredményeket, és Albon a 15., a német a 16. rajthelyet kapta, mondhatni feleslegeset használt el gumiszett(ek)et a Q2-ben, melyek akár a futamon is jól jöhettek volna neki.

Hasonló egyébként történt korábban: még a 2022-es Osztrák Nagydíj időmérőjén kedvezett hasonlóan a sors Sergio Pereznek, Pierre Gasly kárára. Azt az incidenst ehhez hasonlóan kezelték.