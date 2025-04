Tovább repedezik a többek között a Forma-1-et is felügyelő Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA): az eddigi legkomolyabb személyi változást jelenti, hogy az elnök, Mohammed bin Szulajm vezetési stílusa és intézkedései elleni tiltakozásul lemondott a szervezet elnökhelyettese, Robert Reid.

Reid, aki egyébként 2021-ben bin Szulajm jelöltpartnereként indult az elnökválasztáson, aláhúzta, hogy lépéséhez a szervezeti működés színvonalának romlása, valamint a megfelelő eljárások mellőzésével meghozott kulcsfontosságú döntések, az elvek sutba dobása vezettek.

A brit autósportot képviselő David Richards mellett Reid volt az, akit nemrég nem engedtek részt venni a Motorsport Világtanács ülésén, mert nem volt hajlandó aláírni az arra szóló titoktartási nyilatkozatot.

Az elnökhelyettes (egyben a motorsportért felelős alelnök) távozása jól illeszkedik az elmúlt két év trendéjbe: a már 2023 végén több fontos tisztviselő hagyta ott az FIA-t néhány hónapon belül – részben nyíltan vállalva, hogy az elnök vezetési stílusával nem értettek egyet -, de maga bin Szulajm is „tisztogatott”, versenyigazgatókat, versenyfelügyelőket, egyéb szakembereket búcsúztattak el.

A konfrontatív, a port az F1 vezetésével és résztvevőivel több ügyben összerúgó elnök nemrégiben egyébként a szervezet belső szabályzatát is úgy változtassa meg, hogy ő maga dönthessen arról, milyen ügyekben lehet etikai vizsgálatot folytatni – még akkor is, ha a vizsgálat alanya épp ő lenne. (Emlékezetes, hogy korábban felmerült a gyanú, hogy bin Szulajm „fentről leszólva” megpróbálta befolyásolni a 2023-as Szaúd-arábiai Nagydíj eredményét, valamint hogy igyekezett akadályozni az első Las Vegas-i Nagydíj megtartását – az ügyek vizsgálatát vezető tisztviselőt is kirúgták azóta.)

Az elnök mandátuma az év végén jár le, de egyelőre nincs kihívója, ráadásul a kisebb, szegényebb országok FIA-s tagszervezeteinek jelentős részének támogatását is bírja.