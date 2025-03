Az mostanra köztudott, hogy a Red Bull Racing az idény harmadik fordulójára, a hétvégén következő Forma-1-es Japán Nagydíjra pilótát cserél, az újonc Liam Lawson két nagydíj után visszatér a Racing Bullshoz, helyette a hazai kedvenc, Cunoda Juki vezet majd Szuzukában.

A pletykák szerint Cunoda beültetését jó néhány millióval támogatta meg a motorpartner Honda, és úgy tűnik, volt más kérésük is. Ahogy a 2020-as Török Nagydíjon (nyitóképünkön), idén újra alapvetően fehér, piros mellékszínnel díszített „japános-hondás” fényezést kaphat az RB21-es.

Ilyesmit kaptak le kiszivárgott fotókon, erre utalnak a Szuzukára szánt rajongói ruházati termékek, valamint Max Verstappen erre a hétvégére készíttetett sisakfestése is.

Maga a csapat eddig csak egy, a motorborításos bikalogó esetleges változását sejtető sziluettet mutatott:

Jó kérdés, hogy mi lesz a nézőkkel, 50 méternél távolabbról képes lesz-e bárki megkülönböztetni a Red Bull Racing, valamint az idénre alapvetően fehérre váltott Racing Bulls autóit. (Könnyíthet a helyzeten, ha a faenzai alakulat is egyedi, eltérő festést vet be.)

A Red Bull amúgy a már említetten kívül is használt fehér festést: először még az első állandó versenyzőjük, David Coulthard búcsúfutamán, a 2008-as Brazil Nagydíjon volt ilyen az autó.

Ami viszont már biztos, hogy a Haas egyedi festéssel készül Szuzukára: az amerikai csapat autójára a szakura, azaz az cseresznyevirágzás mintája kerül, íme:

Pink never looked this good on an F1 car! 🩷🌸#HaasF1 #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/lw4dBuhSXy

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 31, 2025