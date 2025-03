Miután 2024 végén elbúcsúztatták az alulteljesítő Sergio Perezt, a Red Bullnál úgy döntöttek, a veterán mexikói helyére a kisebbik csapatnál két szezon alatt összesen 11 futamon induló Liam Lawsont ültetik.

Sokakat meglepett, hogy nem az addigra már négy Forma-1-es idényt maga mögött tudó Cunoda Jukit választották, ám a vezetésnél úgy látták, az új-zélandi újoncban több a fejlődési potenciál, valamint mentálisan erősebb lehet.

Lawson a 2025-ös idény első két fordulóján – számára egyébként korábbról nem ismert pályákon – aztán messze-messze elmaradt Max Verstappentől, a kvalifikációkon rendre a mezőny végében zárt, a versenyeken pedig nem hozott pontot.

Sanghaj után fel is röppent, hogy hamarosan csere jöhet, mostanra pedig hivatalos: a következő, Japán Nagydíjon Lawson helyére a hazai versenyzőt, Cunoda Jukit ültetik, míg az új-zélandi a Racing Bullsnál folytatja, ahol a könnyebben kezelhető autó mellett az az előnye is meglesz, hogy végre a japán Super Formulából általa is jól ismert szuzukai pályán vezethet.

„Rossz volt látni, hogy Liam mennyire küszködött az RB21-essel az első két futamon, így közösen arra jutottunk, hogy még időben pilótát cserélünk. Két céllal futottunk neki a 2025-ös idénynek: egyrészt az egyéni világbajnoki cím megvédésének szándékával, másrészt azzal, hogy visszaszerezzük a konstruktőri címet, azaz tisztán sportszempontú döntésről van szó” – indokolt a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner.

„Elismerjük, hogy bőven van még munka az RB21-essel, Juki tapasztalata pedig nagyon is jól jön majd a fejlesztéseknél. Tárt karokkal fogadjuk a csapatnál, nagyon várjuk, hogy az autó volánjánál láthassuk!” – mutatott rá a főnök burkoltan, hogy az autóikat pár éve már kizárólag Verstappen preferenciáinak megfelelően fejlesztik.

„Ugyanakkor kötelességünk Liam óvása és nevelése is, de úgy látjuk, hogy ilyen nehéz indulás után észszerűbb gyorsan lépni, hogy az F1-es pályafutása kezdetén inkább az általa amúgy is jól ismert Racing Bullsnál gyűjtsön tapasztalatokat” – tette hozzá Horner.

Ami Cunodát illeti, pletykák szerint a japán pilótát támogató Honda már tavaly év végén is jó néhány millió dollárt ajánlott a Red Bullnak azért, hogy a versenyzőt a nagycsapathoz ültessék, a csapat pedig most újabb – továbbra is jövedelmező ajánlatot kért és kapott erre.