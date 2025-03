Mióta 2018 végén Daniel Ricciardo távozott a Red Bull Racingtől, a csapat nem tud Max Verstappennel pariban lévő pilótát ültetni a második autóba.

A saját programjukból a nagycsapathoz beemelt Pierre Gaslyt és Alexander Albont is gyorsan „kivégezték”, és bár az addigra középcsapatokkal is több számos dobogós helyezést, sőt, futamgyőzelmet is szerző veterán Sergio Perez kezdetben jobban bírta a gyűrődést, a Verstappen köré épülő csapatnál, a holland ízléséhez tervezett autóval végül ő is lejtőre, majd lapátra került.

A mexikói helyére – a logikával ellentétben – idénre az előző két szezonban a kisebbik csapatnál 5+6 hétvégét lehúzó Liam Lawsont választották a 2024 végére már négy szezont teljesítő Cunoda Juki helyett, ám az új-zélandi annyira gyengén teljesített az első két hétvégéjén, hogy a Japán Nagydíjra már megcserélik őket.

Ezt a blamát már a Red Bull pilótaügyekért is felelős motorsportfőnöke, Helmut Marko is nehezen tudja szépíteni.

„Ausztráliában a harmadik edzésen Liamnél meghibásodott a turbó, a vezetés hiánya hátrányba hozta. De tény, hogy kevésnek bizonyult, amit eddig produkált. Erős második pilótára van szükségünk, már csak a stratégiák miatt is” – magyarázta az OE24-nek az osztrák.

„Juki nem teljesített kiegyensúlyozottan, ezért döntöttünk egyhangúlag Lawson mellett. Ám a nagyobb nyomás alatt már nem tudott teljesíteni. Már az első naptól, Ausztráliától bajban volt, onnan meg spirálba került. Mint a megrendült bokszoló – nehéz összeszedni magát. Ilyen tekintetben hiba volt [őt választani]” – mondta ki.

„De az is tény, hogy az RB21-est nehéz vezetni. A Racing Bulls autója kezesebb, egy körön pedig nagyon gyors, bár versenytávon jócskán le van maradva a Red Bullétól” – mutatott rá Lawson egyik nehézségére.

Az utóbbi megjegyzés persze nem sok jót ígér Cunoda számára, könnyen lehet, hogy az eddig egész versenyképes japán épp a hazai pályán, Szuzukában küszködik majd ugyanúgy, mint elődje, míg az új-zélandi „megtáltosodik” a kisebbik csapat autójában azon a helyszínen, melyet már korábbról is jól ismer.