A Forma-1-ben az elmúlt évtizedben „örökzöld” téma lett a különböző aerodinamikai elemek, elsősorban az első és hátsó szárnyak vélt vagy valós szabálytalan hajlékonysága.

Tavaly a egyesek a Mercedesnél véltek túl flexibilis első szárnyat látni, míg a McLaren ősszel mini-DRS-re keresztelt, aerodinamikai terhelés hatására a légellenállást a szabályos DRS-hez hasonlóan csökkentő megoldással kísérletezett, melyet aztán gyorsan ejtett is a csapat, mielőtt a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) lecsapott volna rá.

A felügyelőszervezet egyébként tavaly ősszel több fordulón keresztül fedélzeti kamerákkal is figyelte a szárnyak hajlását, és bár akkor nem léptek, idén már állandóak a kamerák, emellett a szezonkezdet előtt bejelentették, hogy a júniusi Spanyol Nagydíjtól szigorúbb vizsgálatokat vezetnek be az első szárnyakra. Mivel a téli teszten felmerült, hogy egyesek továbbra is próbálkoznak a mini-DRS ilyen-olyan változatával, a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjat követően, már a mostani fordulóra, a Kínai Nagydíjra szigorítottak a hátsó szárnyak terheléses vizsgálatain is.

Az F1-es résztvevők, szakértők jó része egyetért abban, hogy elsősorban a McLaren megoldása lehetett a célpont, érdekes módon Sanghajban Lando Norris azt mondta a sajtónak, szerinte nem miattuk érkezett a szigorítás, az ő szárnyuk eleve rendben volt.

Az angol pilóta megszólalása persze nem szentírás, és miért is mondaná el, hogy korábban trükköztek, ha így volt, két másik alakulatnál azonban nyilvánosan is elismerték, hogy Kínára kénytelenek voltak módosítani a légterelőn. A médiának az Alpine és a Haas technikai igazgatója is elárulta, hogy meg kellett erősíteniük a hátsó szárnyat, hogy az átmenjen az új ellenőrzésen.

„Volt egy kis munka a gyárban, hogy biztosítsuk, minden a helyén legyen. De ez így normális, törekedni kell rá, hogy az elem megfeleljen a szabályoknak. Részletekbe nem mennék a módosítást illetően, de kellet rajta dolgozni, a munkát pedig el is végeztük” – idézte az alpine-os Dave Greenwoodot a The Race.

A Williams a szárnyakat illetően eddig nem került reflektorfénybe, ám Sanghajban egyelőre ők vannak a legnagyobb bajban: az FIA műszaki főellenőre, Jo Bauer a pénteki nap végén jelezte, hogy a csapat a meghatározott időig nem adta/nem tudta átadni a szárnyfigyelő kamerák felvételeit, az ügyet ezért a versenyfelügyelők elé utalta.

A stewardok ottani idő szerint szombat reggel hallgatják majd meg az alakulat képviselőit. Egyelőre ugyan még bármi lehet a végkimenetel, de érdemes megjegyezni, hogy a műszaki jellegű szabálytalanságot – ekként kezelik ezt az ügyet is – esetében nincs pardon, ha büntetésre kerül a sor, az mindig a kizárás. (A Williamstől a sprintkvalin elért eredményeket – Carlos Sainz 13., Alex Albon 9. helye – vehetik el.)