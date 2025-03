Egy színes figurával szegényebb lesz mostantól a Forma-1-es paddock: elhunyt Eddie Jordan. Az ír egy ideje már agresszív prosztatarákkal küzdött, emiatt kevesebbet is szerepelt a nyilvánosság előtt az egykori Jordan-csapat alapítója, aki később tévés szakértőként folytatta.

A 76 évesen elhunyt Jordan Fokvárosban hunyta le örökre a szemét március 20-án a hajnali órákban, az utolsó pillanatokat békében, szeretteivel töltötte a család közleménye szerint.

Eddie Jordan úgy is joggal nevezhető a Forma-1 egyik legendájának, hogy komolyabb sikereket nem ért el. Az alsóbb kategóriákban való építkezés után 1991-ben indított csapatot az F1-ben, sokak szerint minden idők egyik legszebb autójával, melyben annak idején ő adott bemutatkozási lehetőséget a sportág történetének egyik legnagyobb alakjaként számontartott Michael Schumachernek is. Keze alól számtalan sikeres pilóta kikerült az 1990-es és 2000-es években, nála mutatkozott be egyébként Baumgartner Zsolt is.

Az F1-ben 2005 végéig szerepelt a nevét viselő csapat, melyet eladott. Az alakulat több kézen is keresztülment, mai formájában Aston Martinként láthatjuk az istállót.

„Mély megrendüléssel értesültünk Eddie Jordan haláláról. Kifogyhatatlan energiájával mindig tudta, hogyan kell mosolyt csalni az emberek arcára, miközben ő maga mindig őszinte és ragyogó egyéniség volt. A Forma-1 ikonikus korszakának volt az egyik főszereplője, nagyon fog hiányozni” – nyilatkozta Stefano Domenicali, az F1 elnök-vezérigazgatója.