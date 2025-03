A Forma-1-es Ausztrál Nagydíj leintésénél látott 895 ezredmásodperces különbség nem reprezentálja igazán jól, mekkora különbség is volt valójában a McLaren és a Red Bull között a 2025-ös idénynyitón. A futam egyes szakaszaiban Max Verstappen képtelen volt lépést tartani a papaja autókkal, de az időmérőn sem került túl közel hozzájuk (ahogy más sem).

Volt, aki már az időmérőn látottak alapján levonta a következtetést, hogy a McLaren idén mindent besöpör, és a jövő évre is marad előnyükből. Helmut Marko azonban nem ez az ember: a Red Bull sportigazgatója magabiztosan állítja, nekik is van esélyük még idén sikereket elérni. Azt az osztrák is tudja, hogy lemaradásban vannak, ezért most a lehetőségekből ki kell hozni a maximumot.

„Minden lehetséges, ha a nyomást fenntartjuk. Nem csak Piastri követett el hibákat, Norris is majdnem megforgott” – utalt a McLaren pilótáira a 81 éves szakember. „Két nagyon erős pilótáról van szó, és az autójuk szinte tökéletes. De ez csak az első verseny a 24-ből, és nem adtuk fel.”

„Reménykedünk abban, hogy behozzuk a lemaradásunkat maximum öt verseny alatt. Vannak más problémáink is, de idén a gumikopás a legnagyobb” – árulta el Marko. „Tudjuk, min dolgozunk és keményen dolgozunk. Remélhetőleg 3-5 versenyen belül meg is oldjuk. Ahogy mondtam, a gumijainknak gyorsabban fel kell melegedniük, és tovább kell bírniuk. Érkezik egy fejlesztés is némi idő múlva” – tette hozzá.