Lando Norris és Oscar Piastri első sorba állították a McLarent a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj időmérőjén, ráadásul úgy, hogy legközelebbi üldözőjüket majdnem négy tizedmásodperccel maguk mögé utasították. Ez jelentős előnynek tekinthető.

George Russell a vert mezőny elején, a negyedik helyen végzett, de így sem mondható túl bizakodónak a folytatást illetően. A Mercedes britje alig lát esélyt arra, hogy bárki is utolérje a McLarent idén. „Akkora előnyük van, hogy akár be is fejezhetnék most a fejlesztést, és teljes erővel 2026-ra fókuszálhatnak. Nehéz lesz ledolgozni ezt a hátrányt” – fogalmazott az év első kvalifikációja után a háromszoros futamgyőztes.

„A Red Bull a 2024-es évet messze mindenki előtt kezdte, de nem gondolom, hogy fejlesztések terén megelőzték volna őket. Csináltak néhány dolgot az autóval, amitől visszafelé indultak el. Ha hattizede előnye van valakinek az év elején… senki nem talál hat tizedmásodpercet egy év alatt. Szóval a McLaren kiváló helyzetben van most és a jövőt illetően is” – vélekedett Russell.

A mercedeses arra számít, hogy a wokingiak előnye csak még nagyobb lesz a futamokon, versenytempóban. Mindennek magyarázatát a gumikezelésben látja. „Ha erős vagy a harmadik szektorban, az csak a gumik miatt lehet. Valamit nagyon jól csinálnak, az biztos” – utalt az ausztrál pálya utolsó kanyarjaira Russell.