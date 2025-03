Ahogy a Vezessen is megírtuk, igencsak küszködött a Red Bull a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj pénteki napján. Leginkább Max Verstappen tempója volt, amit viszonyítani lehetett a több topcsapatéhoz, a csapatnál most bemutatkozó Liam Lawson még érezhetően tanulja az új istállót, az új autót, illetve a melbourne-i pályát is.

Az azonban, amit Verstappen mutatott, nem túl biztató az alakulat szempontjából. A négyszeres világbajnok 6 tizedmásodperccel elmaradt a ferraris Charles Leclerc leggyorsabb idejétől, sőt, még a két Racing Bulls is megelőzte. Pedig „nem is volt olyan rossz az egyensúlya” az autónak a holland elmondása szerint.

„Nem voltak masszív gondjaink, de valahogy a tapadás nem jött meg. Küszködtünk a gumikkal az első és a harmadik szektorban. Mivel nem egyensúlygondjaim voltak, szerintem kissé nehéz lesz ezt helyrehozni” – magyarázta, hozzátéve, hogy számított erre. „Nem csalódtam sem pozitívan, sem negatívan a tempó miatt.”

Helmut Marko, a Red Bull sportigazgatója szerint az energiaitalosok legfeljebb a második rajtsorra pályázhatnak az időmérőn. „Nem vagyunk legelöl, de normál körülmények mellett a dobogó lehet a maximum, amit megcélozhatunk. Úgy tűnik, a McLaren a legerősebb csapat jelenleg, de szoros harc lehet a Mercedes, a Ferrari és köztünk” – mondta az osztrák.

Marko hozzátette azonban, hogy a Max-faktor azonban mindent felülírhat – természetesen ő is tudja, hogy a vasárnapi futamra szinte biztosan nedves körülményeket jósolnak, ami minden lesz, csak normál körülmény nem. Az Ausztrál Nagydíj egyébként magyar idő szerint hajnali 5 órakor rajtol.