Talán legtöbben az Alpine-t neveznék meg, mint azt a csapatot, ahol először lesz év közbeni pilótacsere a 2025-ös Forma-1-es szezonban. Pierre Gasly helye biztosnak tűnik, azonban az újonc Jack Doohan pozíciója már kevésbé. Az ausztrál, aki tavaly év végén már élesben is bemutatkozhatott, érezhetően tisztában van helyzetével.

Doohan mögött ugyanis ott van ugrásra készen Franco Colapinto, aki tavaly a Williams beugrójaként bizonyította, hogy megállja a helyét a Forma-1-ben. Az argentin versenyző több évre szóló szerződést írt alá az Alpine-nal, de nem ő az egyetlen, aki ugrasztható, ha valami történik a pilótákkal: Paul Aron, valamint Hirakava Rjó is tartalékversenyzői státuszban szerepel az enstone-iaknál.

Ha a kispad hármukkal nem lett volna elég széles, most új név csatlakozik hozzá. Az Alpine ugyanis leigazolta Kush Mainit is, aki már 2023 októbere óta az akadémiájuk tagja volt. Az indiai versenyző 2025-ben az F2-es mezőnyt fogja gyarapítani, emellett pedig a szimulátorban számít rá az alakulat. F1-es tapasztalatot is fog szerezni, igaz, csak a korábbi évek versenygépeivel.