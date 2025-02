Ugyan múlt kedden Londonban az F1 75 Live show keretében mind a 10 csapat egyszerre – pontosabban egymás után – megmutatta már 2025-ös versenygépét (pontosabban annak festését), a színpadi kigurítás mellett a túlnyomó többség saját, házi rendereket, fotókat is közölt az idei modelljéről.

Az Aston Martin részben különcködött, ugyanis mindössze egyetlen – a kasztnit illetően alaposan félrevezető – saját fotót tett közzé, mielőtt tegnap megmutatta volna az igazi AMR25-öst, a Mercedes viszont még ennél is tovább ment, kizárólag az O2 Arenában készült képet adták ki.

Spekulációk szerint szponzori vita állhatott a háttérben: mivel a Mercedes-csapatban egyharmados tulajdonos az INEOS vezér Jim Ratcliffe nemrégiben megvonta a támogatását a szintén a cég által támogatott új-zélandi rögbiválogatottól (akik pert is indítottak), illetve a nem épp remekelő Manchester Unitednél is komoly spórolásba kezdett, adta magát a következtetés, hogy hasonló problémákat jelezhet, hogy az INEOS piros hátterű logója eltűnt a felső légbeömlőről, monokrómban az első szárnyvéglapokra költözött.

Bár a csapatfőnök és szintén egyharmados résztulajdonos Toto Wolff cáfolta a híreszteléseket, lehetséges, hogy tényleg tárgyalások, alkudozások álltak a képek kiadásának elhúzódása mögött – akárhogy is, a Mercedes 2025-ös versenyautója, a W16-os immár négy hivatalos fotón is megtekinthető – továbbra is piros INEOS-blokk nélkül.

Az alakulat holnap, azaz 25-én Silverstone-ban pályára is küldi a járgányt, melyet a tavaly 2 futamot nyerő Geoerge Russell mellett Wolff protezsáltja, reményei szerint az új Verstappen, a mindössze 18 éves olasz Andrea Kimi Antonelli vezet majd.

Lewis Hamilton ugyan a Ferrarihoz távozott, de a korábbi sikerkorszak egy másik szereplője visszatért: az állandó versenyzők mellett Valtteri Bottas teljesít szolgálatot tartalékos és tesztpilótaként.

A Mercedes tavaly a konstruktőri bajnokságban a távoli 4. helyen zárt.