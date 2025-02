A korábbiakhoz képest rendhagyó formában indult az idei Forma-1-es szezon, ugyanis a csapatok nem egyesével – ahogy azt megszokhattuk –, hanem együtt, egy nagyszabású esemény, a Londonban rendezett F1 75 keretében mutatták be új autóik festéseit. Fontos hangsúlyozni, hogy a szezonindító show folyamán a nagyközönség nem az új versenygépeket láthatta, így az Aston Martin vasárnapi online bemutatója is tartogatott még újdonságokat.

A csapat részéről Andy Cowell, az Aston Martin frissen kinevezett műszaki igazgatója már a hét eleji bemutatón emlegette, hogy az AMR25 aerodinamikailag szinte teljesen megújult, méghozzá azzal a céllal, hogy vezethetőbb, a viselkedése pedig kiszámíthatóbb legyen. Fernando Alonso és Lance Stroll idei versenygépére mégis a tavalyi modell továbbfejlesztett változataként hivatkoznak, persze ennek jó oka van, hiszen az idei az utolsó év a mostani szabályrendszerben. 2026-ban új korszak indul, aminek az Aston Martin komoly erősítéssel vág neki Adrian Newey érkezésével.

A képre kattintva galéria nyílik:

Még tavaly év végén kezdett el kísérletezgetni az új első szárnyával az Aston Martin – most ennek egy jelentősen továbbfejlesztett változata látható. A módosításoktól azt remélik, hogy alacsonyabb sebességnél is nagyobb lesz a leszorítóerő, továbbá javul az autó egyensúlya, és a kanyarokban is stabilabb lesz. Nem maradt érintetlen a hátsó légterelő sem, ez esetben is a stabilitásra irányultak a fejlesztések, hogy a kanyarokban ne ússzon el az autó hátsó része.

A legnagyobb változásokat mégsem elöl vagy hátul, hanem félúton eszközölték. Teljesen újragondolták az oldalszekrényeket: azok mélyebb alávágást kaptak, míg a felső felületét egy hosszabban futó csatornával látták el a hatékonyabb légáramlás érdekében. A hűtést is átalakították, hogy az kompatibilis legyen az új oldaldobozokkal. Az autó alatti légáramlás javítása végett a padlólemez kialakítását is felülvizsgálták.

Változtattak a felfüggesztéseken is, így már elöl és hátul is a tolórudas (ún. push-rod) megoldást alkalmazzák. Ennek előnye, hogy tisztább légáramlást biztosít a felfüggesztőkarok körül, és könnyebb szerelni is, mivel a szerelők jobban hozzáférnek. Új kialakítást kaptak a fékhűtő-csatornák, amitől a fékhűtés és a légáramlás szabályozása terén várnak javulást a csapatnál.

„Az idei autó esetében a tavalyi szezon tanulságaira és visszajelzéseire alapoztunk” – mondta a fejlesztésekről Cowell. „Arra koncentráltunk, hogy Lance és Fernando számára vezethetőbbé tegyük, így nagyon keményen dolgoztunk az autón. Arra számítunk, hogy Ausztráliában, a szezon kezdetekor nagyon szoros lesz a mezőny, így tudjuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. A céljaink reálisak, ha minden téren tudunk javulni.”

Bár az előszezoni tesztre csak a jövő hét második felében, február 26-a és 28-a között kerül sor, már hétfőn beáldozzák az egyik forgatási napot, melyen mind Alonso, mind pedig Stroll pályára viheti az új Aston Martint Bahreinben.

