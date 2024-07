Az Aston Martin a kanadai milliárdos, versenyzőapuka Lawrence Stroll 5 évvel ezelőtti érkezése óta folyamatosan fejlődik, növekszik, a silverstone-i központot a lehető legmodernebb, minden tekintetben up-to-date és high-tech bázissá építik, emellett folyamatosan vadásszák a Forma-1-es riválisok legértékesebb embereit is.

A kétszeres világbajnok Fernando Alonso megszerzése mindenki számára ismert, ahogy a Red Bull korábbi aerodinamikai főnöke, Dan Fallows elcsábításáról is minden bizonnyal sokan hallottak, most pedig egy újabb komoly skalpot jelentettek be.

A Mercedes-csapatnál a teljes hamiltoni aranykor alatt a motorprogram irányítójaként dolgozó Andy Cowell mostantól az Aston Martin F1-es csapatának műszaki igazgatójaként folytatja a munkát, közölte az alakulat.

Cowell még 2020-ban jelentette be távozási szándékát a Mercinél, a szakember az F1-ben megszokott kényszerpihenő, valamint egy kis valódi szusszanás és keresgélés után vállalt új munkát a brit alakulatnál.

Nem feltétlenül ő az utolsó nagy igazolás: egyelőre nem kizárt, hogy a Red Bulltól távozó sztármérnök, Adrian Newey is náluk köt ki 2026-ra, amikor a nagy szabályváltozási csomag keretében az Aston Martin a Honda erőforrásaira is vált a Mercedes motorjairól.

Hivatalos bejelentés még nincs, de úgy tudni, az Aston Martin a közelmúltban a korábbi Ferrari-csapatfőnököt, Mattia Binottót is igyekezett leigazolni a jelenlegi, színtelen-szagtalan, a Stroll-érdekeket/vonalat papagájként ismételgető luxemburgi Mike Krack helyére.