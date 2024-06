Míg egy héttel ezelőtt arról szóltak a pletykák, hogy a Red Bullnál a munkát idén befejező, 2025 végén szabaddá váló sztártervező, Adrian Newey 105 millió dollárra és három évre szóló szerződést kötött a Ferrarival, a héten már arról olvashattunk, hogy valójában az Aston Martin viheti a szakembert.

A szaúd-arábiai olajóriás Aramco által támogatott – hamarosan akár résztulajdonolt – csapat pénznek nincs híján, állítólag még többet ajánlott a 65 éves mérnöknek, akit nemrég maga a tulajdonos, Lawrence Stroll győzködött egy titkos gyárlátogatás alkalmával, írta a Motorsport.com. (Titkos, ugyanis a hírek szerint a dolgozókat is elküldték a silverstone-i üzemből.)

A hétvégi Spanyol Nagydíj előtt az Aston Martin versenyzőit is megkérdezték a Newey-pletykákról.

„Sokan kérdezgetnek minket erről” – kezdte a kétszeres világbajnok veterán, Fernando Alonso. „Igen, én is olvastam a híreket, találkoztam a szóbeszéddel. De ugyanaz a forrás, amelyik a múlt héten arról írt, hogy a Ferrarihoz megy, amit a kanadai futam előtt délben be is jelentenek. Szóval a pletykák csak pletykák.”

A Ferrari és az Aston Martin mellett állítólag két korábbi csapata, a McLaren és a Williams, sőt a Mercedes is megkörnyékezte Newey-t, Lance Stroll erre utalva hessegette el az astonos szóbeszédet:

„Nos, szerintem minden csapat szeretne tárgyalni Adrian Newey-val. Sokfélét hallottam már, főképp a sajtó irányából, a múlt héten az volt a mondás, hogy a Ferrarihoz megy, most meg az, hogy hozzánk jön. A jövő héten majd az lesz, hogy a Williamshez szerződik! De komolyan, Newey az F1 legendája, több bajnoki címet szerzett, mint bárki a paddockban, pilóták, mérnökök, akárki. Mindenki felnéz Adrianre, mindenki szeretné megszerezni” – magyarázta a kanadai.