A Forma-1-es Miami Nagydíj hétvégéjén robbant a bomba, miszerint Adrian Newey távozik a Red Bulltól. A 65 éves sikeres sztártervező korábban úgy nyilatkozott, rövid távú tervei között némi pihenés szerepel, és egyelőre nem akar foglalkozni azzal, hogy egyáltalán lesz-e következő munkahelye.

Azóta azonban változott némileg a helyzet. A BBC ugyanis rábukkant egy jachtcég friss marketingvideójára, melyben a korábbi csapatfőnök, nem mellesleg Newey menedzsere, Eddie Jordan beszélget a tervezővel. Természetesen a jövő is szóba került, Newey pedig úgy fogalmazott, hogy komolyan fontolgatja a csapatváltást.

„Jelenleg kissé fáradt vagyok, de egy ponton valószínűleg újra nekilátok [a munkának – a szerk.]. Komolyan fontolgatom, hogy elmegyek valahova még 4-5 évre vagy valami ilyesmi” – hangzik el Newey-tól.

A döntésnek is beillő mondatokat két dologgal indokolta. Egyfelől apja is 65 évesen ment nyugdíjba, aki ezt követően „kissé elveszett”, ezt el szeretné kerülni a szakember. Másrészt ott vannak az olyan motorsport-veteránok, mint Bernie Ecclestone vagy a tengerentúlon Roger Penske, akik 80-90 éves korukban is aktívak és dolgoznak. „Mindketten azt mondták, hogy az agy olyan, mint egy izom: edzeni kell” – mondta Newey.

Előkerül a Red Bull elhagyása is, mint témakör, mellyel kapcsolatban a tervező még mindig sejtelmesen fogalmaz. „Nagyon nehéz döntés volt a Red Bulltól eljönni, de egy seregnyi ok miatt így kellett döntenem. Ők voltak a családom. Nem gondoltam volna, hogy ebből ekkora hír lesz, hogy minden újságban és a tévében is megjelenik. Kissé sokkolt is” – árulta el.