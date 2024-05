Az 1995-től a Ferrarinál dolgozó Mattia Binotto 2019-ben ért a csúcsra az olasz alakulatnál, amikor is csapatfőnökké nevezték ki, ám a svájci születésű olasz szakember inkább csak ígérgette a javulást, így négy szezon után, 2022 végén a posztról, sőt, a Scuderiától is távozott.

Korábban is felmerült már, hogy esetleg más F1-es csapatnál folytathatja a karrierjét (az Alpine és az Audi is képbe került), de ezekből eddig nem lett semmi, most viszont itt az újabb spekuláció.

Az olasz La Gazzetta dello Sport arról ír, hogy a múlt hétvégén az imolai a paddockban vendégeskedő Binotto az Aston Martin motorhome-jában járt, ahol a lap értesülése szerint a tulajdonos Lawrence Stroll-lal tárgyalt, állítólag a kanadai milliárdos nagyon szeretné megnyerni Binottót a silverstone-i alakulat vezetésére.

Az Aston Martin az elmúlt néhány évben mind az emberi erőforrások, mind az infrastruktúra terén komoly építkezést folytatott, az új autókat, és az alakulat számára új motorpartnert, a Hondát hozó 2026-ra az igazi élcsapatok szintjére szeretnének felérni, ehhez jöhet jól egy, a sportág legpatinásabb szereplőjénél minden szintet megjárt szakember igazolása.

Binotto a Ferraritól való távozása után az F1-ben megszokott kényszerszabadságon volt, de a Gazzetta dello Sport szerint ez már 6 hónapja lejárt, így ha sikerül meggyőzni, nem lesz akadálya az Aston Martin-os szerződtetésének.

A csapatot jelenleg a luxemburgi Mike Krack vezeti, aki tavaly ugyan szép előrelépést tudott felmutatni, de idénre nem sikerült fenntartani a 2023-ban látott versenyképességet, sőt, a legutóbbi, Imolában bevetett fejlesztési csomaggal még romlott is a zöld autók teljesítménye.