A pályafutása során előbb a Williamst, majd a McLarent, az elmúlt közel két évtizedben pedig a Red Bullt bajnoki címekhez segítő sztártervező, Adrian Newey idén új fejezetet nyit: márciustól az Aston Martinnál áll munkába.

Az 58 éves sztármérnök a csapat résztulajdonosaként lesz a csapat műszaki igazgatója, márciustól ebben a minőségében dolgozik majd együtt a Ferraritól elcsábított tervezővel, Enrico Cardilével vagy épp a nemrégiben kinevezett új csapatfőnökkel, a Mercedestől megszerzett Andy Cowell-lel.

Érdekesség, hogy az Astonnál annyira bíznak Newey-ban, hogy gyakorlatilag belátására van bízva, min is dolgozik majd.

„Adrian szabadon szárnyalhat. Neki nem lehet megmondani, mit csináljon. Miután megérkezik, besegíthet 2025-re, ha pedig csak 2026-ot illetően akar dolgozni, az is rendben van. Ha így van, akkor azt illetően vannak elképzelései, és nem akar majd időt vesztegetni” – mondta Fernando Alonso a keddig közös F1-es autóbemutatón.

„Lawrence-t [Stroll, csapattulajdonos] többször is kérdeztem már erről, és mindig azt mondta, hogy szerinte Adriant nem lehet majd irányítani” – kotyogta ki.

Más csapatokhoz hasonlóan az Aston Martin is 2026-tól, az új szabálycsomagtól, az új, kizárólagos hondás motorpartnerségtől várja a nagy előrelépést, Alonso szerint pedig ilyen szempontból igazi kincs Newey.

„Adrian Newey mindig is többet ér majd, mint bármelyik versenyző. Mind a 20-an elértünk már ezt-azt az F1 előtt is, és igyekszünk jól teljesíteni itt is, de a pilóták jönnek és mennek. Nem tudom, mit nyújt majd Hamilton a Ferrarinak, de az biztos, hogy kevesebbet, mint amennyit egy tervező adhat a csapatnak” – magyarázta a kétszeres világbajnok.