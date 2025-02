A 2024-es elején váratlanul érkezett a hír, hogy a Haas nem hosszabbított szerződést az alakulatot a kezdetektől vezető csapatfőnökével, Günther Steinerrel.

A mocskos szája miatt a Dirve to Survive szériában az évek során sztárrá emelkedett szakember tavasszal már perelt is, egyrészt azt állította, hogy a csapat tartozik neki bizonyos jutalékokkal, bónuszokkal, másrészt sérelmezte, hogy az amerikai alakulat távozás után is a képmásával ellátott termékek árul, hasznot húzva a népszerűségéből.

„A Forma-1 népszerűsége gyorsan nő az Egyesült Államokban, és ezzel együtt a Haas F1-é is, ám sem a Haas, sem a Forma-1 nem lenne nagy dolog az USA-ban Günther Steiner nélkül” – állt az olasz keresetében.

Az év folyamán a csapat viszontperelte a kirúgása után tévés szakértőként a paddockban dolgozó Steinert, amiért az az életrajzi könyvében állítólag engedély nélkül közölt képeket a Haas történetéből.

Az ügynek most viszont vége, a két fél végül peren kívül egyezett meg, írja a Motorsport.com. Az Észak-Karolina állambeli Meckelnburg megyei bíróság közlése szerint 28 óra és 36 percnyi mediáció, békéltető tárgyalás végén a felek minden vitás kérdésben egyetértésre jutottak. Steiner ejtette az eredeti keresetét, lemondott minden jogigényéről, így később már nem lehet újraindítani az ügyet.

„A Haas Formula LLC örömmel jelenti be, hogy megegyezésre jutott Günther Steinerrel, aki visszavonta minden korábbi igényét, a keresetét ejtették. Steiner úr és a Haas is a legjobbakat kívánja a másik félnek – az ügyet a továbbiakban nem kommentáljuk” – áll a Haas közleményében.

A csapat irányítását 2024-re a korábbi technikai főnök, Komacu Ajao vette át, akinek irányítása alatt – a várakozásokat felülmúlva – a konstruktőri bajnokság 7. helyén zártak. A Haas 2025-nek Esteban Ocon és Oliver Baerman párosával vág neki.