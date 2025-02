A Forma-1-es csapatok kedd este nagy, közös show keretében mutatták meg 2025-ös autóikat, legalábbis azok festéseit – a rendezvényről készült óriásgalériánkat itt lehet végigböngészni.

A Ferrari pilótái a londoni buli után rögtön vissza is indultak Olaszországba, hiszen ma délelőtt a Scuderia házi tesztpályáján, Fioranóban már meg is futtatták az SF25-öst – délelőtt Charles Leclerc elsőként ült az új modellbe, majd az idén érkezett Lewis Hamilton következett.

Biztos, hogy az utóbbinál is már megvan az összhang a tesztcsapattal, hiszen január óta két alkalommal körözött a maranellóiak korábbi 2023-ass, valamint a 2026-os változásokhoz hangolt tavalyi modell öszvérváltozatával – igaz, a barcelonai Pirelli-teszten összetörte a vörös autót.

A hétszeres bajnok az F1 75 Live-on első ízben beszélt a balesetről.

„Nagyon élveztem az eddigi tesztelést. A lehető leghamarabb meg kellett találnom az autó határait, ugyanis alig néhány napunk van – sikerült is!” – fogta viccesre. „De tényleg nagyon élvezetes volt, minden héten más történt. Hosszú út áll még előttünk, sok változás jön, de úgy gondolom, a rendelkezésre álló rövid idő alatt nagyon sok mindent sikerült lefednünk.”

Hitting the track for the first time 👊

The SF-25 makes its debut in Fiorano! pic.twitter.com/Mnks5EcLrv

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 19, 2025