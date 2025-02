Bár a Forma-1 hivatalos, közös leleplezését – a sportág történetében először – már február 18-án megtartják a londoni O2 Arenában, a csapatok akkor még csak a 2025-ös festéseiket leplezik majd le tavalyi vagy öszvérautókon.

A valódi bemutatók, első pályás napok, műszaki próbafutások (shakedown) más és más időpontokban jönnek, ma például az Aston Martin jelentette be a maga premierjét.

Fernando Alonso és Lance Stroll idei autója, az AMR25 leleplezése február 23-án zajlik majd az Aston Martin különböző közösségi médiás csatornáin, 24-én, azaz egy nappal a hivatalos közös teszt előtt pedig pályára is küldik a modellt.

See the livery at F1 75 Live.

Meet the challenger on 23.02.25.

The road to the 2025 season starts now. #AMR25 pic.twitter.com/tDa3IEaUbr

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 5, 2025