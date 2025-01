Mint arról korábban a Vezess is írt, a 2025-ös Forma-1-es előszezon az autóbemutatók elmaradását hozhatja. Ennek egyik oka az F1 75, a nagy közös londoni esemény, ahol mindenki be fogja mutatni, milyen fényezéssel indulnak majd idén. A másik ok a titkolózás, melynek szintjét többen is a maximumra tekerték.

Előzetesen a Mercedesről is azt lehetett hallani, hogy nem is tart hagyományos autóbemutatót. A csapat nemrég alá is támasztotta ezeket az értesüléseket, és közölték, hogy a W16 kódjelű modellről az első képeket február 25-én láthatja majd a közönség.

Az autó másnap Bahreinben már pályára is lép, és a filmforgatási napra engedélyezett kilométereken osztozhat a kocsin George Russell és Andrea Kimi Antonelli. Február 27-én pedig kezdődik az előszezoni teszt, így Toto Wolff alakulata lendületből, de egy igencsak fapados bemutató után csaphat bele az idei évadba.