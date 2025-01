Egy hónapon belül, február 18-án rendezik az F1 75 nevű évindító show-t, melyen minden Forma-1-es csapat be fogja mutatni, hogyan fog kinézni autójuk 2025-ben. Ez nem feltétlenül a műszaki oldalra értendő, sokkal inkább a festésre. Hogy valójában ki fog a londoni 02 Arénában igazi autót villantani, az már más kérdés.

A Williams például a 2025-ös versenygépet nyugodt szívvel elviheti, hiszen – kicsit keresztbe téve az F1-nek – már február 14-én megmutatják a nagyközönségnek az FW47-est – igaz, egy különleges fényezéssel, és nem azzal, amit valójában a pályára szánnak. Elvileg a Red Bull is az O2-ben mutatja meg 2025-ös autóját, de a Ferrari biztosan nem: ők csak másnap rukkolnak vele elő.

Benne van a pakliban, hogy a 2025-ös nagy autóbemutatók sora ezzel véget is ér: a színek Londonban látszanak majd, a valóságra pedig majd fény derül az előszezoni teszteken Bahreinben. A Motorsport.com informárciói szerint több csapat is így gondolkozik, többek között a Mercedes is.

A brackley-i alakulat ezzel megtöri hagyományát, miszerint az új autót a gyártól egy köpésre lévő Silverstone-ban mutatják be. Ehelyett ők is majd Bahreinben villantják meg először autójukat, azzal a kivétellel, hogy a pályán a február 26-án kezdődő teszt előtt egy nappal, február 25-én kibérlik, és a filmforgatási napra engedélyezett kilométereken osztozhat a kocsin George Russell és Andrea Kimi Antonelli.