A legújabb technológiát vetik be Barcelonában a buszsávokat szabálytalanul használó közlekedőkkel szemben. A második legnépesebb spanyolországi város teszt jelleggel két buszsávba telepített kamerákat, valamint egy autonóm, mesterséges intelligenciával működő rendszert, amelynek feladata, hogy értesítést küldjön olyan autósokról, akik nem jogosultak a buszsávok használatára.

A helyi tömegközlekedési vállalat, a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a san francisco-i Hayden AI céggel lépett partnerségre. A kísérleti program mintegy hat hónapig tart, és a költsége eléri a százezer eurót, vagyis átszámítva 40,45 millió forintba kerül. A beruházáshoz szükséges összeget Barcelona városi tanácsa, valamint a TMB biztosítja.

A kivitelezés nem fixen telepített kamerák élőképeire épül. Éppen ellenkezőleg: a szakemberek négy olyan busz homlokfalára helyeztek el kamerákat, amelyek a H12-es és a D20-as vonalakon közlekednek. Ezekre hárul tehát a megállókban, vagy a buszsávokban az autóbuszok közlekedését zavaró járművek kiszűrésének feladata. Hogy működik a rendszer? A Hayden AI egyelőre csak statisztikai jelleggel gyűjt információkat a buszok útvonalán rögzített „renitensekről”. A fejlesztés tehát nem tárolja el a szabálytalankodó autósok rendszámát, és az azokban ülő személyek képeit sem. Emellett a járművek tulajdonosai sem kapnak büntetést. A cél a teszt jelenlegi fázisában az, hogy kipróbálják, mire képes a mesterséges intelligencia ezen a téren.

A Hayden AI tavaly nyerte el a megbízást erre a feladatra, mivel Barcelona városi tanácsa úgy döntött, hogy valamit kezdeni kíván a buszsávokat jogosulatlanul használókkal, illetve azokkal szemben, akik akadályozzák a menetrend szerinti autóbuszok közlekedését. Ezzel ugyanis jelentős menetidő növekedést idéznek elő, nem utolsósorban pedig kellemetlenségeket okoznak a közösségi közlekedést használók számára is.

„A buszsávok célja, hogy gyors és kényelmes közlekedést biztosítanak a városban közlekedők számára. A buszsávokat illegálisan használó gépjárművek azonban gyakran akadályozzák ezt” – jegyezte meg a Laia Bonet, a barcelonai önkormányzat várostervezésért és városi szolgáltatásokért felelős alpolgármestere. Hozzátette: izgatottan várják a Hayden AI-val való együttműködést, hogy megtudják hol fordul elő a legtöbb szabálytalanság és, hogy mindezek hogyan befolyásolják a helyi közösségi közlekedést.

További cél a közlekedés biztonságossá tétele: a szabálytalankodó autók vagy motorkerékpárok nem ritkán lehetetlenné teszik, hogy az autóbuszok be tudjanak állni a buszöbölbe. Emiatt pedig nehézkessé és problémássá válik a kerekesszékkel közlekedők le- és felszállása.

A technológia nem teljesen új keletű. Az említett cég ugyanis az Egyesült Államokban piacvezetőnek számít a buszsávok „automatizált ellenőrzésében”. A buszokra szerelt kameratechnológiát többek között New York-ban, Los Angeles-ben, Washingtonban és Oaklandban is alkalmazzák. Most, a barcelonai lehet az első európai projekt a cég számára. Mennyire eredményes egy ilyen rendszer telepítése? New Yorkban, ahol 2019 óta használják ezt a rendszert az autóbuszok átlagsebessége 5 százalékkal nőtt, az ütközések száma pedig 20 százalékkal csökkent. Vagyis használata egyértelműen kézzel fogható eredményekkel jár.