Max Verstappen óriási fölénnyel volt a leggyorsabb a Forma-1-es Belga Nagydíj időmérőjén. Ugyan az időjárás sokat változott péntekről szombatra, a szabadedzések eredményei alapján mégsem jelenthettük ki, hogy a Red Bull hollandja kenterbe ver mindenki Spa-Francorchamps-ban szombaton.

A formajavulás mögött rengeteg szimulátormunka áll, melyet személyesen Verstappen végzett a pénteki éjszakába nyúlóan. Erről a holland a Viaplay tévécsatornának beszélt az időmérőt követően. Érdekes, hogy a Red Bull a Magyar Nagydíjat követően pont letiltotta őt a kikapcsolódási céllal űzött szimulátorozásról.

A tilalmat a hungaroringi hétvége olyan eseményei előzték meg, mint a futamon történő rádiós kiborulása, a kritikák, melyek szerint nem kellett volna a nagydíj előtti éjszakába nyúlóan szimulátoroznia, illetve az erre adott reakció, melyben minden kritikusát elküldte a búsba.

A kritikákra Verstappen most a pályán is válaszolt, ráadásul mint láthattuk, szimulátoros éjszakával volt képes lehengerlő teljesítményre. Nem is hagyta ezt szó nélkül. „Múlt héten rengeteget vezettem a szimulátoron az esős Spa-ban. Végső soron talán mégsem olyan rossz ez, mint ahogy a legtöbben morognak ennek kapcsán. Mind megb*szhatják! Ez egy jó nap volt” – jelentette ki.