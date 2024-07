Több szálon futott a dráma a 2024-es Forma-1-es Magyar Nagydíjon: a McLarennél a csapat gondoskodott a feszült légkörről, Max Verstappennél pedig a Red Bull taktikája nem sikerült tökéletesen. A holland panaszkodott is emiatt a rádióban, nem is keveset, mire versenymérnöke egyszerűen gyerekesnek titulálta a háromszoros világbajnokot.

A hollandot a leintést követően a Hungaroring paddockjában arról is kérdezték, mit gondol a kritikákról, miszerint túl messzire ment rádiózásával.

„Mind megb*szhatják”– fogalmazott velősen Verstappen. „Rengeteg szart mondtak rólam Ausztriában, hogy bemozdultam a féktávon, bla-bla-bla. Először pozicionálom az autómat, aztán egyenesen tartom.”

A féktáv-téma azért is jött elő, mert a holland a futam végén Lewis Hamiltonnal is ütközött: a Mercedes jobb első kerekén meg is reptette Red Bullját, de az autók épségben megúszták a kontaktot. „Féktávon folyamatosan jobbra fordult, és ezért blokkoltam a kerekeket. Láttam, hogy közelít felém a kocsi. Máskülönben már korábban ütköztünk volna. Meg kellett állítanom az autót, ezért blokkoltam” – áll a Motorsport.com beszámolójában. Magát az esetet egyébként kivizsgálták, és senkit nem büntettek.

Verstappen ezen felül ismételten kifejezte, nem tetszett neki, hogy taktikai szempontból hátrányba hozták és folyamatosan küzdenie kellett először Hamiltonnal, majd a ferraris Charles Leclerc-rel is. „A tempónk nem volt meg ahhoz, hogy a McLarenekkel küzdjünk, de a harmadik hely meglehetett volna” – tette hozzá.