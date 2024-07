Felhős időben, vizes pályán, 18 Celsius-fokos levegő- és 22 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1-es Belga Nagydíj időmérő edzése Spa-Francorchamps-ban. A harmadik szabadedzést részben elmosta az eső, az az után következő Forma-2-es főfutamot el is kellett halasztani az időjárás miatt, de az F1-es kvalifikációra javultak a körülmények.

Mivel az időjárás bizonytalan volt az ideiglenes javulás ellenére is, a Q1-ben korán beindult a körözés. A pálya alkalmas volt az átmeneti abroncsokra, és folyamatosan ment is, aki csak tudott, főleg annak tudatában, hogy némi esőutánpótlásra már a szakasz közepén számított néhány csapat. A pályára hajtott Lance Stroll is az Aston Martinnal, a csapat sikeresen összerakta autóját, melyet a harmadik szabadedzésen megtört.

Az eső nemigen akart megérkezni, helyette nézhettük a folyamatosan gyorsuló pilótákat. Voltak, akik egészen sokat mentek, több kört is beleraktak egy szett intermediate abroncsba, míg mások – köztük pl. a mclarenes Lando Norris – a szakasz leintése előtt felrakattak egy friss szett átmeneti abroncsot.

Erre végül gyakorlatilag mindenkinél sor került, kivéve a kimagasló Max Verstappent, aki egy szett gumival is könnyedén továbbjutott a Red Bull-lal. Ez nem jött össze a két Haasnak, Cunoda Jukinak (RB/VCARB), Logan Sargeantnek (Williams) és Csou Kuan-jünek (Kick Sauber).

A Q2-t hasonló hozzáállással kezdte a mezőny. Helyenként már voltak száraz foltok az aszfaltcsíkon, de Verstappen például azt mondta, hogy mintha újra szemerkélne az eső. A holland a második szakaszban is mindenki előtt járt egy lépéssel, mögötte azonban elég változatos volt a mezőny. Körről körre változtak a legközelebbi üldözők, az állandóságot a McLaren versenyzői, Lando Norris és Oscar Piastri jelentették.

Az eső ezúttal tényleg visszatért, és ádáz küzdelem zajlott a kiesés elkerüléséért a lassuló, vagy legalábbis tovább nemigen gyorsuló pályán. Verstappen megint egy garnitúra gumival hozta a kötelezőt, ráadásul első helyen. Nem sikerült viszont a Q3-ba jutás Alexander Albonnak (Williams), Pierre Gaslynak (Alpine), Daniel Ricciardónak (RB/VCARB), Valtteri Bottasnak (Kick Sauber) és Strollnak. Albon továbbjutása egyébként 3 ezredmásodpercen múlott, ennyivel ment nála jobb időt Sergio Perez (Red Bull).

A Q3-ra sem száradt fel a pálya, így a játék ugyanaz volt, mint korábban, folyamatosan körözött mindenki. Többen már használt abroncsokon gurultak ki a bokszból, köztük Perezzel, a két Ferrari-versenyzővel, Carlos Sainz-cal és Charles Leclerc-rel, az Alpine-t képviselő Esteban Oconnal és Fernando Alonsóval az Aston Martintól.

Amikor az első mért körét mindenki befejezte, Verstappen meglepő módon Perez előtt vezetett hat tizedmásodperccel. Mögöttük váltóban a Mercedes és a McLaren versenyzői jöttek Lewis Hamilton, Piastri, George Russell, Norris sorrendben. A két Ferrari a 7-8. helyen állt, Alonso a 9., Ocon a 10. volt. A McLarenek és a Mercedesek a pályán maradtak, a többiek a bokszba hajtottak friss gumikért. Közülük érdemben csak Norris javított, megelőzte Piastrit és Russell, feljött ezzel az ötödik helyre.

A többiek a végére új gumikat pakoltak fel, de a McLaren és a Mercedes párosa is próbálkozott még utoljára. A mezőnyből egyedül Leclerc javult jelentősebbet: feljött a második helyre, Verstappen mögé, így hiába a holland lett a leggyorsabb, tíz helyes rajtbüntetése miatt csak a 11. rajthely lesz az övé.

Leclerc mellől Perez indulhat majd, mögöttük pedig nem változott a sorrend: a második sorban Hamilton és Norris, a harmadikban Piastri és Russell, a negyedikben Sainz és Alonso állhat majd.

A 2024-es Forma-1-es Belga Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.