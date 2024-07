Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2023-as Forma-1-es Belga Nagydíjon. A eső áztatta, piros zászlóval meg is szakított gyakorláson a Red Bull hollandja, Max Verstappen volt a leggyorsabb.

Spa-Francorchamps fölé az előrejelzéseknek megfelelően szombaton megérkezett az eső: a korai F3-as sprintfutam helyenként vizes pályán, de száraz gumikkal megoldhatóan zajlott, ám az F1-esek utolsó gyakorlása előtt bő fél órával újra égi áldás érte a pályát.

Ilyen időjárási körülmények között a mezőny nem szeret sokat körözni, ehhez képest meglepő volt, hogy sokan az első percben a pályára gördültek. Nem véletlenül, ugyanis az előrejelzések szerint az időmérőre is hasonló körülményeket prognosztizáltak, jól jön a vizes pályás tapasztalat. A sietség másik oka a körülmények változása volt: a kezdés utáni 5-10 percre már heves esőzést jeleztek előre egyes istállóknál.

Az autók már átmeneti abroncsokon is rengeteg vizet vertek fel, és érezhetően egyre nehezebb volt őket értékelhető tempóval autózva a pályán tartani. Többször is előkerültek a sárga zászlók, aztán bő tíz perc után a piros is: Lance Stroll törte meg az Aston Martint, és állt meg az Eau Rouge-Raidillon kombináció tetején. Óriási mázlija volt a kanadainak, mert sokkal csúnyábban is összetörhette volna autóját, amikor nagy sebességnél elvesztette a kontrollt.

Looks like stroll has hit the g force sensor pic.twitter.com/b3EEERhx44 — Tomi (@GadgetsBoy) July 27, 2024

A piros zászló visszavonására az eső mintha egy kissé alábbhagyott volna, viszont a mezőnynek elment a kedve a körözéstől. Szép lassan állóvizes részek is kialakultak, így kevesebb mint 25 perccel az edzésidő lejárta előtt újra előkerült a piros zászló a vízmennyiség miatt – ekkor már újra rendesen esett az eső, vízátfolyások is voltak. A pálya ekkor aktívabbá vált, mint az ezt megelőző 20 percben, ugyanis az orvosi autó megtett egy kört és felmérte a körülményeket. Nem úgy tűnt, hogy ebből lesz még körözés.

Végül mégis lett, az utolsó két percre elengedték a mezőnyt. Mivel aki akart, mindenki esőgumikon hajtott ki, és mivel már idő sem volt mért kör elkezdésére nem volt kérdés, hogy az edzést Verstappen zárja az élen Oscar Piastri (McLaren) és Pierre Gasly (Alpine) előtt. Természetesen ezekből az eredményekből semmi érdemlegeset nem lehet levonni, úgyhogy kissé vakon várhatjuk a 16 órakor kezdődő időmérőt.