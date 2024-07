A 2024-es Magyar Nagydíj nem volt Max Verstappen versenye, a Red Bull holland címvédője – egyben a futam tavalyi győztese – nem volt elég gyors, incidensekbe keveredett, a stratégia miatt pedig még hátrébb is csúszott.

Verstappen a rádión keresetlen, trágár szavakkal szidta az autót, a stratégiát, a megszokottnál is élesebb hangon kommunikált versenymérnökével, Gianpiero Lambiase-szal (GP). A futam után a Red Bull csapatfőnökét is megkérdezték a végül az 5. helyen leintett versenyző viselkedéséről.

„Max frusztrált volt, ami érthető. A mérnökével nagyon közvetlenül kommunikálnak, ezt majd ők ketten megbeszélik. Mindenki számára világos, hogy jobban kellene teljesítenünk, mindenki ezen is dolgozik. Minden másról majd zárt ajtók mögött beszélünk” – monda Christian Horner.

A futam vége felé Verstappen „árulkodására”, miszerint Hamilton a féktávon mozdult előtte az ütközéseknél, Lambiase azzal felelt, hogy „nem fogok a rádión belemenni a más csapatok elleni birkózásba, ez gyerekes”. Horner utólag azt mondta, Lambiase nem Verstappenre értette a dolgot.

„GP nem Maxra mondta ezt, a többi csapatra értette, akik büntetésért panaszkodnak. Szerintem nem Maxra gondolt. Mások gyakran lobbiznak büntetésekért, mert tudják, hogy a versenyfelügyelők is hallgatják a rádiót. Nézzék, ők már nyolc éve egy párost alkotnak. Igen, csinálhattunk volna jobban bizonyos dolgokat a futamon, de ezt majd a csapaton belül vitatjuk meg.”

Egyesek úgy vélik, Verstappen szerepléséhez, rossz hangulatához a pihenés hiánya is hozzájárult, ugyanis a holland a Magyar Nagydíj hétvégéjén újra online szimulátoros versenyen is indult. Team Redline-os csapattársaival (Diogo C.Pinto, Chris Lulham, Florian A. Lebigre) az iRacing Spái 24 órás futamán vezetett, hajnali 3-ig tekergette a kormányt – a versenyt egyébként meg is nyerték a 20-as rajtszámú virtuális BMW-jükkel.

„Pontosan tudja, hogy mit is kíván egy F1-es nagydíj, mi pedig bízunk az ítélőképességében” – szögezte le Horner.

A Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko is megvédte Verstappent, kiemelve, hogy a holland az az általa megnyert Emilia-romagnai Nagydíj előtt is szimulátorozott:

„Nem tudom, honnan veszik a lefekvési időpontjait, de Imolában még tovább fent volt, és meg is nyerte a futamot. Maxnak más a ritmusa, mint nekem vagy más embereknek, a késői lefekvés egyáltalán nem szokatlan nála. Zandvoortban [a tavalyi Holland Nagydíjon] délelőtt 10-ig aludt, miközben ott röpködtek a helikopterek. Megvan az alvásmennyisége, most is megvolt. Szóval ez egy baromság.”