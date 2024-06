Két héttel korábban, a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon idei legjobb eredményét hozta az Aston Martin egy 6-7. hellyel, ám Barcelonában, Fernando Alonso hazai versenyén be kellett érnük a 12. és 14. (Lance Stroll) pozícióval.

A kétszeres világbajnok spanyol a futamot követően kíméletlen őszinteséggel értékelt:

„Egyszerűen hiányzott a tempónk. Úgy gondolom, hogy a barcelonai pálya megmutatja a valódi erősorrendet. Itt nem lehet kamuzni, 66 kör után mindenki a megérdemelt helyére kerül. Ma a 12. lettem, ez volt a maximum. Az autó egész hétvégén nem volt jó, a versenyen is bebizonyosodott, hogy túlságosan csúszkál, főleg a gyors kanyarokban, ami kinyírja a gumikat, ördögi kört okoz.”

Alonso szerint, bár a csapatnál dolgoznak bizonyos fejlesztéseken, csak a Magyar Nagydíjra reménykedhetnek versenyképesebb formában:

„Elkeserítő, de már nincs mit tenni, a kockás zászlótól Ausztriára kell koncentrálni, arra, mit lehetne másképp tenni. De úgy sejtem, hogy az is fájdalmas hétvége lesz, mert a pálya bizonyos tekintetben, a hosszú kanyarokkal hasonlít a barcelonaira. Újabb húzós hétvége jön, aztán minden bizonnyal Silverstone-ban is. De nem kenődhetünk el, most kevesebb dumára, még több munkára van szükség.”

A tavaly a szezon első harmadában sorozatban dobogókat hozó, a szezon végén 206 ponttal a bajnokság 4. helyén záró spanyol idén 10 forduló után 41 egységgel csak a 9. az egyéniben.