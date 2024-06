A Red Bull hollandja, Max Verstappen nyerte a 2024-es Forma-1-es Spanyol Nagydíjat a mclarenes Lando Norris és a mercedeses Lewis Hamilton előtt. Mind a négy nagycsapat pilótája állt rövidebb-hosszabb ideig az élen Barcelonában, ám az irányítást korán a kezükbe vették az energiaitalosok, és ők ünnepelhettek a leintés követően.

A 66 körös, napos időben zajló futamot mindenki lágy gumikon kezdte, egyedül a bokszból induló Alexander Albon (Williams) kezdett közepes Pirellikkel. Ez tükrözte az előzetes várakozásokat, miszerint a barcelonai futam – a megszokottakkal ellentétben – sokkiállásos lehet.

A rajt után nagyot meccselt az első sorból rajtoló Lando Norris és Max Verstappen. A McLaren és a Red Bull mellett azonban elment a negyedik helyről parádésan rajtoló George Russell a Mercedesszel. Csapattársa, Lewis Hamilton visszaesett a negyedik helyre, őket némi lemaradással követték a Ferrarik Carlos Sainz, Charles Leclerc sorrendben. Hátrébb Kevin Magnussen (Haas) szabálytalanul rajtolt, ő később kapott egy öt másodperces büntetést.

A Ferrarik közötti helycsere már a második körben történt, volt is feszültség a pilótákban, mert összeértek az első kanyarban. Az autók látványosan nem sérültek.

A Mercedes öröme nem tartott sokáig, Verstappen a harmadik kör elején megelőzte Russellt, a Red Bull pedig hamar elhúzott a brit versenyzőtől, meg sem adva a visszatámadás lehetőségét.

Kicsit lenyugodtak ezt követően a kedélyek, nem csak az élmezőnyben, de mögöttük is. A Ferrarikat Pierre Gasly követte az Alpine-nal, mögötte Oscar Piastri (McLaren), Esteban Ocon (Alpine) és Nico Hülkenberg (Haas) érkeztek. Sergio Perez a másik Red Bull-lal maradt a 11. helyen.

Az első kiállásokat a 10-11. kör magasságában láthattuk a középmezőny tagjaitól. Ezek a cserék nyitottak utat az élmezőny számára is, hogy ők is leváltsák a rajt óta gyűrt lágy abroncsokat. A 15. kör végén került erre sor Russell és Sainz vezetésével.

A Mercedes britje Verstappen mögött négy másodperces hátrányból hajtott a bokszba, ott azonban még többet összegyűjtött, mert a jobb hátsó gumi nagyon nehezen ment fel neki. Őket Egy körrel később Hamilton követte, majd még egy kör múlva Verstappen. Norris és Leclerc tovább maradtak a pályán, miközben Sainz megelőzte taktikájával Hamiltont. A hétszeres bajnok nagyon támadóan lépett is fel az új gumikon az első körökben, vissza akarta venni korábbi helyét. A kerékcserék első körének másik nagy vesztese Gasly volt, akinek jobb hátsó gumija nem akart lejönni a helyéről.

LAP 16/66



Russell is first amongst the leaders to pit, and it's a slow one! 😔



He just exits ahead of Sainz, which is around 3 seconds lost for the Mercedes.#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/1pO9c45MVy — Formula 1 (@F1) June 23, 2024

Hamilton végül egy kemény manőverrel előzte vissza Sainzot a 19. körben, miközben Norris, Leclerc és Piastri álltak még csere nélkül az élen, elnyújtva etapjukat a későbbi előnyszerzés érdekében. Verstappen megőrizte 4 másodperces előnyét Russell előtt, nyomában csapattársával. Verstappen még a pályán megelőzte a 21. körben Piastrit, aki a kör végén le is cserélte használt lágy gumijait közepesekre, ahogy a többiek is tették.

Norris végül a 23. kör végén az élről állt ki közepes gumikért, mellyel Sainz mögé, a hatodik helyre csatlakozott a sorba. Leclerc állt így az élre, de csak egy körre, nála is eljött a csere ideje. Visszaállt tehát a „rendes” sorrend: Verstappen vezetett 5 másodperccel Russell előtt, akire egyre inkább közeledett Hamilton. Sainz haladt negyedikként, Norris volt az ötödik, Leclerc pedig csak a két Alpine, Gasly és Ocon közé tért vissza a hetedik helyre. Ekkor Perez már pontszerző volt a kilencedik helyen, ő lágy abroncsok után újra lágyat kapott. Piastri haladt ekkor a tizedik helyen.

Norris felzárkózási versenyt folytatott a második kerékcserékig: a 27. körben Sainz megelőzésével feljött a negyedik helyre, és eközben Leclerc is elhaladt Gasly mellettt. A McLaren állítása szerint a Red Bull ellen versenyzett, tempójuk alapján pedig jogos volt a kijelentés. Russell és a Mercedes folyamatosan szakadt le Verstappenről, hátrébb pedig a második pilóták meccsében Piastri előzte meg Perezt a 9-10. helyen féltávhoz közelítve. Később mindketten előreléptek egyet Ocon megelőzésével, de Perez még féltáv előtt elment másodjára is kereket cserélni. Piastri haladt tovább, a 34. körben feljött a hetedik helyre Gasly megelőzésével.

A jobbik McLaren is fokozta a tempót, Norris a 32. körben elment Hamilton, a 35.-ben pedig Russell mellett. A fiatalabbik mercedeses nehezen adta a második helyet, fél körön át ment a meccs kettejük között. Szűk tíz másodperc volt ekkor Verstappen előnye az üldözők előtt, innen kezdhette a felzárkózást a pole-pozíciós. Kezdetben körönként fél másodpercet adott is a hollandnak.

LAP 35/66



This is racing at it's absolute finest! 👏



Lando and George go wheel-to-wheel for three corners in a row, but it's the McLaren who gets P2! 🚀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/xi7qtAfvh6 — Formula 1 (@F1) June 23, 2024

Az élmezőnyből ismét Russell és Sainz kezdték a kerékcserék sorát, mindketten a 37. körben kaptak autójukra új kemény gumikat, azaz a Pirelli összes száraz pályára alkalmas gumija előkerült náluk a futamon. A többiek jóval később reagáltak erre: Hamilton a 44. körben kapott ismét lágy gumikat, mellyel Sainz mögé került, de két keveréknyi előny volt a neve mellett, így hamar megvolt ott a helycsere. A 45. körben Verstappen is megkapta a lágy, még be sem járatott Pirelliket, így ideiglenesen Norris vezetett.

Mindez a 48. körig tartott: a McLaren Norrisnál is befejezte a tervezett taktikát. Nyolc másodperccel Verstappen mögé, a második helyre tért vissza a pályára a brit, megelőzve a két Mercedest: a kemény gumis Russellt üldözte a lágy gumikon autózó Hamilton. Eddigre Leclerc már kikerült a képből, mert ő is kereket cserélt, és a Ferrarinál is hasonló volt a felállás: Sainz haladt előrébb kemény Pirelliken, mögötte a monacói lágyakon. Perez eddigre feljött a hetedik helyre, de még adós volt egy utolsó kerékcserével, így a kilencedik helyről kellett volna újra visszaküzdenie magát az Alpine-ok közül, Piastrin keresztül.

Időközben Nico Hülkenberget (Haas) és Cunoda Jukit (RB/VCARB) is öt másodperccel büntették bokszutcai gyorshajtásért.

Norris veszettül nyomta a futam utolsó negyedébe lépve, szinte körről körre javítva a leggyorsabb köridőn. Az 52. körben helycsere történt a dobogón, Hamilton megelőzte Russellt. A Ferrarik is követték példájukat, Sainz az 55. körben elengedte Leclerc-t. A monacói tempójában benne volt az is, hogy a hátralévő 11 körben akár elérje a negyedik helyen haladó Russellt is.

Végül a nagy rohamozások elmaradtak. Norris a leintésig már nem kapta el Verstappent, és Russell is feltartóztatta Leclerc. Verstappen behúzta idei hetedik futamgyőzelmét, Norris pedig negyedszer látta meg 2024-ben másodszor a kockás zászlót. Hamilton idén először a dobogóra állhatott a csapattárs Russell és az őt célba kísérő Leclerc előtt.

Sainz hazai futamán a hatodik lett, Piastri a hetedik helyen zárt. Perez az utolsó körben előzte meg Gasly Alpine-ját és lett nyolcadik – az eredménnyel a Red Bull aligha lehet elégedett, de az Alpine a 9-10. hellyel sokkal inkább.

A bajnokság állása:

Verstappen – 219 p

Norris – 150 p

Leclerc – 148 p

Sainz – 116 p

Perez – 111 p

Piastri – 87 p

Red Bull – 330 p

Ferrari – 270 p

McLaren – 237 p

Mercedes – 151 p

Aston Martin – 58 p

RB – 28 p

A világbajnokság egy hét múlva Ausztriában folytatódik.