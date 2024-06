Felhős időben, 24 Celsius-fokos levegő- és 38 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év 10. időmérő edzése a 2024-es Forma-1-es Spanyol Nagydíjon. A harmadik szabadedzésen csapatszinten a Ferrari volt a legerősebb, de a McLarenes Lando Norris és a Red Bull hollandja, Max Verstappen is gyors volt, nem lehetett egyértelműen kijelenteni, hogy valaki esélyesebb a másiknál.

A Q1 előtt kiderült, hogy a harmadik szabadedzésen történt lökdösődések után sem a ferraris Charles Leclerc-t, sem Lance Strollt (Aston Martin) nem büntetik meg. Barcelonába azonban Sergio Perez már büntetéssel érkezett, a Red Bull mexikóija a Kanadai Nagydíjon történtek miatt kapott három rajthelyes büntetést.

A szabadedzés legjobb négy versenyzője már első Q1-es körükön lépéselőnybe kerültek, de bejelentkezett a pole-ra esélyesek táborába a Mercedes is George Russell révén. Az ideiglenes listavezető Charles Leclerc és az ötödik Russell között 2 tizedmásodperc volt a különbség. Mindenki más legalább 75 századot kapott tőlük, a kép pedig nagyon vegyes volt: a legjobb tízben láttunk Alpine-t és Haast is Pierre Gasly és Nico Hülkenberg révén a topcsapatok éppen lassabb kört futó pilótái mellett.

A legjobb ötösön kívül mindenki veszélyben volt a korai kiesést illetően, ugyanis a 6. és a kieső 16. idő között nem egész négy tizedmásodperc volt. Végül nem jutott tovább Kevin Magnussen (Haas), a két RB (VCARB) és a két Williams. A szakaszt egyébként Lewis Hamilton nyerte végül a Mercedesszel, a gyorsuló pályán, második próbálkozásra egy tizedmásodperccel beelőzött mindenkit.

A Q2 az Alpine és a Hülkenberg-féle Haas villanásával kezdődött, az üldözők közül ők tűntek a legerősebbnek. A nagyok meccsébe azonban csak részben tudtak beleszólni, pl. a csapattársától lemaradásban lévő Perezt előzték. Első próbálkozásra Verstappen két tizedmásodperccel ellépett a többiektől, mögötte a Ferrarik és a McLarenek követték egymást váltásban.

A Mercedesek gyengén kezdtek, bár ez annak a számlájára volt írható, hogy használt gumikon futották első körüket. Másodjára, vadiúj lágyakon nem okoztak csalódást, feljöttek a 2-3. helyre. Nem jutott tovább viszont a két Aston Martin, a két Kick Sauber és Nico Hülkenberg (Haas).

Öt csapat tíz autója képviseltette magát a Q3-ban, mindkét Alpine-versenyző bejutott a legjobbak közé. A pole-ra persze nem nekik volt a legnagyobb esélyük, sokkal inkább Verstappennek, aki az első próbálkozás után 123 ezredmásodperccel vezetett Norris előtt. A két Mercedesben Hamilton és Russell az ideiglenes második sort foglalták el két tizeden belüli lemaradással, míg a Ferrarik Sainz, Leclerc sorrendben álltak az 5-6. helyen. Pierre Gasly és Esteban Ocon az Alpine-okkal a 7-8. helyen álltak, de Perez első köre gyenge volt, Oscar Piastri (McLaren) első körét pedig elvették.

Az első körön, valamint az időmérő egészén látottak alapján jelentős fölénybe került a Red Bull a harmadik szektorban, így elképzelhetetlennek tűnt, hogy bárki is felülmúlja Verstappent. A holland még az első, erős köréből is levágott két tizedet, de aztán ez is kevés volt:

jött ugyanis Norris, és 2 századdal elcsaklizta a pole-t!A holland második lett, harmadikként pedig Hamilton végzett, megelőzve Russellt. Többen is javítottak, a két Ferrari ideiglenesen a 2-3. helyen is állt, de végül csak az 5-6. hely jutott nekik Leclerc, Sainz sorrendben.

Az Alpine-t Gasly végül a hetedik, Ocon a 9. helyre kvalifikálta, de kettejük közül kikerül majd Perez. Piastri mért kör nélkül zárta az időmérőt, a második próbálkozás során a kavicságyat is megjárta.

A 2024-es Forma-1-es Spanyol Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.