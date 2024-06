Sokáig emlékezni fogunk még a 2024-es Forma-1-es Kanadai Nagydíjra, rengeteg esemény történt a montreali versenypályán. Sergio Perez is hozzátette a maga részét, igaz, a Red Bullnál aligha örültek annak, hogy a mexikói a falnak csúszva összetörte versenygépét.

Perez kocsiját látva azonnal egyértelmű volt mindenkinek, hogy véget ért a versenye, de azért a pilóta visszavitte még a bokszutcába a roncsot.

A mexikói ezért három rajthelyes büntetést kapott a Spanyol Nagydíjra.

A vizsgálat alapvetően azért indult, mert „nem biztonságos” autóval kóricált az aszfaltcsíkon. Perez el is hagyott egy jelentősebb karbonelemet a bokszba vezető úton, azaz ebből a szempontból adható is a büntetés.

A képet azonban a rádióforgalom teszi teljessé. A Red Bull ugyanis kifejezetten kérte Pereztől, hogy guruljon vissza a bokszba autójával. Kérésük érthető volt: a másik autóval Max Verstappen öt másodperces előnnyel vezette a versenyt. Be is vallották, hogy kérésüket az első hely megvédése miatt fogalmazták meg, nem szerették volna ugyanis, hogy egy biztonsági autó lenullázza a különbségeket.

Tervük nem jött be, hiszen Carlos Sainz és Alexander Albon későbbi kontaktja pályára csalta a biztonsági autót, így a különbségek tényleg eltűntek. A Red Bull viszont így is büntetést kapott, a pilóta visszasorolása mellett a csapatnak is be kell fizetnie 25 ezer eurót a Nemzetközi Automobil Szövetség kasszájába.