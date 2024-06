A nap korábbi részében többször is esett Montrealban, ezért a 2024-es Forma-1-es bajnokság 9. fordulóját jelentő Kanadai Nagydíj helyi idő szerinti 14 órás kezdetekor is csepergett, vizes volt az aszfalt a 4361 méteres Gilles Villeneuve pályán.

A pole-ba a Montrealban komoly előrelépést mutató Mercedesszel George Russell állhatott fel, mellőle az időmérőn az angoléval ezredre egyező, de később megfutott időt elért Red Bull-os Max Verstappen került.

A második sorból a McLaren pilótái, Lando Norris és Oscar Piastri, a harmadikból a VCARB-os Daniel Ricciardo és az Aston Martin-os Fernando Alonso, a negyedikből a hétszeres montreali győztes Lewis Hamilton és Cunoda Juki, az ötödikből az Aston hazai pilótája, Lance Stroll, valamint a williamses Alexander Albon várhatta a rajtot.

A gyenge kvalifikációs szereplés után Charles Leclerc és Carlos Sainz csak a 11-12., a Red Bull-lal frissen szerződést hosszabbított Sergio Perez pedig mindössze a 16. pozícióból vághatott neki a futamnak. Az alpine-os Esteban Ocon a Monacóból hozott öthelyes büntetésével a 18. rajtkockába állt, míg a Sauber mindkét autóján hátsó szárnyat, Valtteri Bottasnál erőforrás-elemeket is cserélt, így ők a bokszutcából várták a rajtot.

A gumiválasztás egyértelmű volt: minden autóra a esőgumik kerültek fel, a többség az intermediate (átmeneti, zöld) abroncsokat vette fel, a Haas pilótái a kék, teljes esős Pirelliket választották.

Rajt/1. kör: a lámpák kialvása után meglepően tisztán elment a mezőny, az élmezőnyben Alonso, majd Hamilton is megelőzte Ricciardót, Leclerc előrébb lépett, de a hajtűben, majd a hátsó egyenes végén is hibázott, Magnussen viszont sorra lépegetett előre. Hátul Perez és Ocon keveredett incidesbe

2. kör: Magnussen már 5. volt, Hülkenberg a 11. pozícióig kapaszkodott – a rajthoz ők választottak jól gumit, az aszfalt elég vizes volt.

3. kör: A Haas dánja Piastrit is elkapta, csapattársa már a 8. helyen járt.

4. kör: Leclerc-rel a rádión azt közölték, hogy a bokszból valami furcsát észlelnek az erőforrásnál, de a monacóit a további vezetésre utasították.

7. kör: Logan Sargeant a 6-os kanyarban kiszaladt, de az autó nem tört össze, vissza tudott térni a bukótérből. Alonso és Hamilton a 6. helyért csatázott, az angol az első kanyarban futott ki, a spanyol kicsit arrébb majdnem a falnak vágta az Astont.

8. kör: A Haasnál véget ért a csoda, a nap már sütött, a versenyív száradt, Magnussen kiment intermediate-ekért, a csere ráadásul lassú volt, a 14. helyre esett vissza.

10. kör: A motorproblémával küszködő Leclerc keservesen panaszkodott a rádión, azt mondta, lehetetlen így előrébb lépni.

11. kör: Verstappen 1 másodpercen belülre zárkózott Russellre, persze DRS nélkül ez nem jelentett olyan sokat.

12. kör: Hülkenberg még mindig kitartott a teljes esőgumikon, de eső nem volt várható hamar, a németet el is kezdték visszaelőzni. Ricciardó 5 másodperces időbüntetést kapott rajtkiugrásért.

13. kör: A Haas németje is zöld Pirellikre váltott, a 19. helyre esett vissza.

15. kör: Verstappen egyre közelebbről követte Russellt, közben a 3. Norris sorra leggyorsabb köröket futva zárkózott fel rájuk.

A versenyív nagyon gyorsan száradt, már-már száraz gumis körülmények voltak, ám bő tíz perccel későbbre újabb esőt vártak, hatalmas kihívás volt életben tartani az intermediate-eket.

16. kör: Verstappen egy kicsit elhibázta az 1. kanyar kijáratát, leszakadt Russellről, Norris egészen a a holland nyakára ért.

19. kör: A versenyirányítás engedélyezte a DRS használatát, Norris további eszközt kapott Verstappen támadásához.

20. kör: A mclarenes a hátsó egyenesen meg is előzte a hollandot, átvette a 2. helyet. Piastri tempója is veszélyesnek tűnt.

21. kör: Norris máris Russell nyomába eredt, a DRS-sel honfitársát is megelőzte, az élre állt, a mercedeses ráadásul elrontotta az utolsó sikánt, kiszaladt a bukótérbe, így Verstappen is elment mellett. Két kör alatt teljesen átrendeződött az élboly. Russellt a veszélyes visszatérés miatt vizsgálat alá is vonták.

23. kör: Hamilton Alonsót szorongatta, de veterán spanyol nem adta olcsón a bőrét, minden trükköt bevetett, hogy maga mögött tartsa régi riválisát. A pálya felett gyülekezni kezdtek a felhők.

25. kör: Sargeant újra a 6-os kanyarban hibázott, megpördült, előkerült a sárga zászló – Norris ezzel is nyert, mert a megpördült Williams Verstappenék elé került. Pár pillanattal később beküldték a biztonsági autót, ezzel ez viszont nagyon rosszul jött neki.

26. kör: Verstappen, Russel, Piastri is azonnal kiment kereket cserélni, Alonso, Hamilton is kint járt. Sargeant autója továbbra is pályán álldogált, nem kezdték meg a mentést. A hétszeres bajnok a cserék alatt került az astonos spanyol elé (5. hely).

27. kör: A vezető Norris csak ekkor tudott kimenni a bokszutcába, csúnyán le is maradt, Verstappen és Russell elment, az angol a csapattársa elé ért vissza, a 3. helyre. A visszatérni készülő eső miatt természetesen mindenki új intermediate-eket vett fel.

28. kör: Leclerc hosszú ideig állt a bokszutcában, kemény slickeket vett fel, pont amikor egyre közelebb ért az eső.

29. kör: A safety car elengedte a mezőnyt, az újrarajtolásnál Verstappen jó tempóban lépett el, nem történt azonnali pozíciócsere.

30. kör: Esni kezdett, Leclerc-nek azt mondták, csak két körig esik majd, tartson ki, az erőforrás hibáját is kijavították. A monacói 45 másodpercre volt az utolsó Csoutól. A hátsó egyenesen a williamses Albon egy próbálkozásra előzte meg Ricciardót és az alpine-os Ocont, a ragyogó manőver a 9. helyet érte.

32. kör: Leclerc újra a bokszutcába ment, tarthatatlan volt a száraz gumi.

35. kör: Féltávnál a top 10 sorrendje: Verstappen, Russell, Norris, Piastri, Hamilton, Alonso, Cunoda, Stroll, Albon és Ocon.

37. kör: Leclerc-t lekörözte az első ötös. A felhők kezdtek elvonulni, az eső elállt.

38. kör: Perez megelőzte Magnussent, a dán megpróbált visszatámadni, de nem járt sikerrel. A 15. hely volt a tét.

40. kör: A nap már erősen sütött, a pálya rohamosan száradt, újra engedélyezték a DRS használatát.

41. kör: Az alpine-os Pierre Gasly kockáztatott, kemény keverékű száraz gumikat vett fel. Mindenki figyelte, mire megy velük a francia.

43. kör: Leclerc újra a bokszba ment, feladta a futamot.

44. kör: Hamilton is száraz gumikat vett fel, a sárga, közepes keveréket kapta. A 8. helyre tért vissza. A Mercedes-pilóta után sokan mások is hasonlóan tettek. Verstappen, Russell, Norris kint marad, Piastri – és mögötte még hatan – a kör végén szintén száraz gumikra váltott.

45. kör: A vezető hármasból Verstappen és Russell kereket cserélt, Norris kint maradt, visszavette a vezetést. A holland közepet, az angol keményet kapott.

47-48. kör: Norris továbbra sem ment be, igyekezett kiautózni egy szabad kerékcserét, előnye pont 20-21 másodperc környékén volt. A kör végén ő is kiment száraz abroncsokért, a csere átlagos volt, Norris csúszkálva ért vissza a pályára, Verstappen elment mellette, Russellt viszont maga mögött tartotta.

49. kör: Norris elmérte a hajtűt, Russell a hátsó egyenesen megelőzte a ritmusból kiesett honfitársát.

51. kör: Ezúttal Russell hibázott a 8-as kanyarban, Norris le is csapott a lehetőségre, visszavette a 2. helyet.

53-54. kör: Perez alaposan megtörte a Red Bull hátulját a 7.es kanyarban, lógó hátsó szárnnyal kullogott ki a bokszba, hogy feladja a versenyt. Sainz pillanatokkal később ugyanott Albonnal keveredett incidensbe, a megcsúszó Ferrari kiütötte a Williamset. Albon versenyének vége volt, a spanyol a vizes füvön pörögve-forogva visszatalált a pályára. Újra beküldték a biztonsági autót.

55. kör: Russell és Hamilton is kereket cserélt, előbbi a 4. helyre tért vissza, a veterán megtartotta az 5. pozíciót. Sainz visszatért a garázsba, Leclerc után ő is kiesett.

59. kör: Véget ért a biztonsági autós szakasz. Verstappen megint jól indult, rögtön ellépett Norristól, Piastritól. Mögöttük Russell, Hamilton, Alonso, Stroll, Cunoda, Ocon és Ricciardo állt a pontszerző helyeken.

62. kör: Russell a hajtűben beszúrt Piastri mellé, az ausztrál az egyenesen a Norristól kapott DRS-nek köszönhetően tudta csak visszaverni a támadást.

63. kör: Russell újra próbálkozott, az utolsó sikánban összeértek, az angolnak át kellett vágnia a bukótéren, így Hamiltonnal szemben is veszített egy pozíciót, az 5. helyre esett vissza.

65. kör: Hamilton megtette, ami Russellnek nem sikerült: elvette a 3. helyet Piastritól, majd Norris nyomába eredt.

66. kör: Russell az egyenes végén szintén megelőzte Piastrit. Közben Cunoda a 7-8-as kanyarban kicsúszott, majd visszasodródott a versenyívre, csoda volt, hogy senki sem találta el. A japán a 14. helyre esett vissza, Gasly fellépett a 10. helyre.

68. kör: Russell a hátsó egyenesen Hamilton is megtámadta, hajszálon múlott, hogy összeérjenek, de sikerült befejezni a manővert. A fiatalabb mercedeses újra dobogós pozícióba került.

70. kör: Verstappen befutott az 1. helyen, mögötte Norrist és Russellt intették le, Hamilton a 4. lett, a további pontszerző pozíciókon Piastri, Alonso, Stroll, Ricciardo, Gasly és Ocon osztozott. A Red Bull címvédője zsinóran harmadik kanadai, pályafutása 60. futamgyőzelmét aratta, a Mercedes a szezonban első ízben jutott a dobogóig.

A Forma-1-es világbajnokság két hét múlva folytatódik a barcelonai Spanyol Nagydíjjal.

A Kanadai Nagydíj nem hivatalos végeredménye