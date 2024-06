Bár az utolsó szabadedzés száraz körülmények között zajlott, a 2024-es Forma-1-es Kanadai Nagydíj időmérője előtt egy órával újra esett a montreali Gilles Villeneuve pályán, és a kvalifikáció idejére is volt erre esély.

A harmadik gyakorlás eredményei – villámgyors Lewis Hamilton, mögötte sokan együtt minimális különbségekkel, lassú Ferrari – alapján kimondottan izgalmasnak ígérkezett a vasárnapi verseny rajtsorrendjét meghatározó edzés.

A kezdés előtt részben felhős ég, 20 Celsius-fokos levegő- és 32 fokos aszfalthőmérséklet, enyhe szél jellemezte a körülményeket. A Notre Dame-szigettől néhány kilométerre esett.

Live shots from the skies ☁️ Keep a weather eye on those clouds… 👀#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/5S3rPfH95A — Formula 1 (@F1) June 8, 2024

A Q1-ben, a bokszutcai lámpa zöldre váltásakor elsőként a sauberes Csou Kuan-jü gurult ki a 4361 méteres aszfaltcsíkra a lágy gumikon. Mindenki más is azt választotta, az esetleges égszakadás előtt igyekeztek minél előbb minél jobb időt futni.

Az első reprezentatív kört Max Verstappen hozta 1:15,194-gyel, a mclarenes Lando Norris azonban rögtön hattizeddel jobbat teljesített, az Aston Martin hazai versenyzője, Lance Stroll még nála is gyorsabb volt, csapattársa, Fernando Alonso pedig csatlakozott hozzá.

A köridők folyamatosan csökkentek, a mercedeses George Russell, majd újra Norris állt az élen. Félidőnél Verstappen állt a lista élén. Stroll ekkor lekoccolta a bajnokok falát, de tovább tudott menni.

"Car feels OK, but right hand side contact." 📻 Stroll leaves his calling card on the Wall of Champions whilst pushing for an improvement.#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/g2nGhKyd2x — Formula 1 (@F1) June 8, 2024

Többeket is megzavart a forgalom, a mclarenes Oscar Piastrit Hamilton és az egyik VCARB, Charles Leclerc-t az 5 perccel a vége előtt még az utolsó ötben álló Sergio Perez tartotta fel.

A tapadás elképesztő mértékben javult, minden egyes befejezett kör jelentős javítást hozott, az utolsó pillanatokra maradt a sorrend kialakítása.

A héten szerződést hosszabbított Pereznek a 19. helyről kellett előrelépnie, a 12. helyre sikerült jutnia, miközben Verstappen a kiesőzónába került – a holland aztán az addigi legjobb idővel állt az élre.

Miután mindkét Williams szép időt teljesített, a Red Bull mexikói versenyzője újra kipottyant a top 15-ből – Monaco után zsinórban másodszor nem sikerült továbbjutnia a Q1-ből.

A 18 perces első szakasz végén búcsúzott tehát Perez, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg és Csou Kuan-jü.

A Q2 kezdetére már cseperegni kezdett, a bokszutcában kész dugó alakult ki, hiszen mindenki igyekezett még viszonylag száraz aszfalton mért kört teljesíteni.

🟢 GREEN LIGHT FOR Q2 🟢 It has LITERALLY just started raining! 👀🌧️ But most of the field have already queued and gone out on slicks! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/RX55HGWnBe — Formula 1 (@F1) June 8, 2024

Az első nekifutások után a sorrend Russell, Piastri, Hamilton, Leclerc, Alonso, Magnussen, Ricciardo, Cunoda és Sainz volt a top 10 sorrendje. Verstappen alig 6 ezreddel, de a kiesőzónában állt. A holland aztán javított, de csak a 9. helyre tudott fellépni.

5 perccel a vége előtt többen újabb etapra mentek ki, a williamses Alexander Albon és Logan Sargeant a friss lágyakon fel is tudott jutni az első tízbe, Verstappen újra a kiesőzónába került. A 13. helyről kezdte utolsó mért körét. Sainz is a hátsó ötösben volt ekkor.

A Red Bull hollandja végül az 5. helyig ugrott, miközben Hamilton és Russell már 1:11-es kört futott. Míg a Mercedes gyors volt, a Ferrari lassú maradt, Leclerc és Sainz a 11-12. lett. Mögöttük Sargeant, a haasos Kevin Magnussen, valamint az alpine-os Pierre Gasly esett ki.

❌ BOTH FERRARIS ARE OUT ❌ Late drama as both Leclerc and Sainz fail to make the cut!#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/BZtAHkw3S2 — Formula 1 (@F1) June 8, 2024

A Q3 elején továbbra is csak szemerkélt, a versenyirányítás nem is jelentett be vizes körülményeket, a csapatok persze így is előkészítették az átmeneti (intermediate, zöld) Pirelliket.

Az utolsó 12 perc indulásakor nyolcan mentek ki rögtön, minden autón a piros, lágy gumik voltak. A Mercedesnél kivártak – úgy tűnt, az eső elkerülte a pályát, a nap is kisütött itt-ott, így kevésbé volt kockázatos ez a lépés.

Az első mért körök után Verstappen, Piastri, Alonso, Stroll, Albon, Norris, Cunoda, Ricciardo volt, amikor Hamiltonék megkezdték a saját gyors köreiket. Russel 1:12,000-val vette át a vezetést, Hamilton szűk háromtizeddel lassabb volt, de az is elégnek bizonyult a 2. pozícióhoz.

First runs complete ✅ Russell – 1m12.000 (📸)

Hamilton – +0.280s

Verstappen

Piastri

Alonso

Stroll

Albon

Tsunoda

Norris

Ricciardo#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/u9ezVzPiCL — Formula 1 (@F1) June 8, 2024

A McLaren a többiektől eltérő ütemben, 5 perccel a vége előtt küldte ki Piastrit és Norrist új gumikon, üres pályán futhattak kört. Az ausztrál a 2. helyre ugrott fel, majd Norris pont eléje sorolt be.

Az utolsó befutóknál Ricciardo hozott egy 4. pozíciót, de a pole-ért csak Verstappen és Hamilton volt versenyben Russell-lel. A Red Bull-os holland ezredre ugyanolyan időt futott, mint Russell, de mivel később tette meg ezt, a 2. helyre sorolták, míg Hamilton nem tudott javítani, meglepetésre csak a 7. lett.

Az 1997-es szezonzáró után az F1 történetében másodszor fordult elő, hogy a pole-nyertes és a második ezredre ugyanolyan idővel zárjon. (Igaz, annak idején még a harmadik is ilyen időt hozott.) Russell a 2022-es Magyar Nagydíj után pályafutása második pole-ját ünnepelhette Montrealban.

A 2024-es Kanadai Nagydíj vasárnap magyar idő szerint 20 órakor kezdődik.