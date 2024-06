A pénteki esős körülményekkel ellentétben szombaton enyhén felhős, száraz idő (21 Celsius-fokos levegő-, 35 fokos aszfalthőmérséklet) fogadta a mezőnyt a 2024-es Forma-1-es Kanadai Nagydíj harmadik, utolsó szabadedzésén a montreali Gilles Villeneuve pályán.

Mivel az első két gyakorláson a csapadék miatt nem lehetett teljes, érdemi programokat végigvinni, most mindenki igyekezett maximálisan kihasználni az utolsó 60 percet.

A bokszutcai lámpa zöldre váltásakor elsőként a Red Bull-os Max Verstappen futott ki. A holland autójában a második edzésen elektronikai problémák voltak, természetesen szombatra megjavították az RB20-ast.

A címvédő mögött persze szinte mindenki más is kiment, csak a Haas pilótái vártak ki.

Verstappen az első köre végén nem tudta jól bevenni az utolsó sikánt, a rádión arra panaszkodott, hogy egész hétvégén furcsa a kormányzás.

5 perc után előkerült a piros zászló, a sauberes Csou Kuan-jü a 2. kanyarban kicsúszott, az autó hátuljával a Tecpro-falban kötött ki. A Saubert gyorsan eltávolították, a leállás 5 percet tartott, folytatódhatott a körözés.

This time the Sauber drops it on the exit of T1, spinning into the barriers and halting the session 🙁 #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/TWD6THdpJH

Verstappen 1:15,495-ös körrel nyitott a közepes keverékű Pirelliken, erre egy darabig senkinek nem volt válasza, majd a második edzésen az élen záró Fernando Alonso bő kéttizedre közelítette meg a keményeken.

A pálya felgumizódásával az idők folyamatosan javultak, Verstappen is javított, de Alonso még tovább faragott, 1:14,870-nel állt az élen 20 perc után, végül 1:14,445 után fejezte be az etapját.

Félidőnél sorra kerültek fel az autókra a piros, lágy keverékű Pirellik, megkezdődtek az időmérős szimulációk. A williamses Logan Sargeant ugrott az élre, majd a mercedeses George Russellé lett a legjobb idő, őt aztán Alexander Albon taszította le az első pozícióból.

Charles Leclerc, aztán Lewis Hamilton faragott tovább a körön, a szemmel láthatóan nagy kedvvel vezető angol 1:13,464-et futott. 13 perccel a vége előtt csapattársa, Russell javított ezen kéttizedet.

After a couple of near-misses, the Wall of Champions finally lands a hit on Alex Albon 💥

It's the faintest of touches, but enough to knock the Williams' steering slightly out and he limps back to the pits.#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/2fEyOPdtUo

— Formula 1 (@F1) June 8, 2024