Erősen borult, enyhén esős, hűvös (19 Celsius-fokos levegő-, 26 fokos aszfalthőmérséklet) időben indult a 2024-es Forma-1-es Kanadai Nagydíj második szabadedzése a montreali Gilles Villeneuve pályán.

Bár már az indítás előtt elkezdett cseperegni, hivatalosan az első néhány percben az FIA nem nyilvánította nedvesnek az edzést, ezért a ferraris Charles Leclerc-t vizsgálat alá vonták, amiért átmeneti esőgumin (intermediate, zöld) hajtott ki az amúgy szemre is száraz aszfaltcsíkra.

Green light! 🟢 And with spots of rain in the air, there's a queue already formed at pit exit keen to get some laps on the board…#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/LwNDcpRYzb — Formula 1 (@F1) June 7, 2024

Az első 5 percben a mezőny fele járt kint, hogy felmérje a körülményeket, többen nem is mentek körbe, az installációs kör után rögtön visszatértek a bokszba.

Egy ideig egyedül az alpine-os Pierre Gasly vezetett, ő is futotta a kezdeti leggyorsabb kört 1.20,789-cel. A francia a rádión azt jelezte, hogy a pálya tapadása egyre javul – talán erre is reagálva mások is kimentek.

A sauberes Csou Kuan-jü a csapadék hullásának megfelelően intermediate-eken hajtott a pályára, ám az aszfalt túl száraz volt a zöld Pirellikhez, gyorsan vissza is tért a bokszutcába.

Negyed óra után a VCARB-os Daniel Ricciardo, majd rögtön utána az Aston Martin-os Fernando Alonso állt az élre – a többséghez hasonlóan mindketten a lágy (piros) Pirelliken vezettek.

Az eső hullásával egyre csúszósabbá vált a pálya, a haasos Kevin Magnussen a 10-es kanyarban, négyen egymás után pedig a hajtűben szaladtak ki, de a balesetet mindenki megúszta. A williamses Alex Albon az utolsó kanyar kijáratán, a bajnokok falánál élt meg húzós pillanatot.

Not the corner you want the rear end to be kicking out on😬#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/dCor49NUJL — Formula 1 (@F1) June 7, 2024

Bő 20 perc után a ferraris Charles Leclerc ugrott az első helyre, a monacói közepes (sárga) keveréken futott 1:16,556-os kört.

Verstappen ugyanekkor füstszagra panaszkodva állt be a garázsba, a szerelők rögtön érintésvédelmi szalagot is húztak ki, feltehetően a hibridrendszerben, az akkumulátornál akadt valami probléma. (Ezt később meg is erősítette a csapat és maga a pilóta is.) A Red Bull-osok érintésvédelmi gumikesztyűkben állta neki az autó átvizsgálásának, szétszerelésének. Érdekesség, hogy az erőforrást frissen szerelték be a hétvégére.

Alonso néhány perccel később újra a leggyorsabb lett a lágy gumikon, mögötte csapattársa, a hazai pilóta, Lance Stroll állt – nekik összejött egy-egy tiszta kör, míg mások keservesen panaszkodtak a forgalomra, feltartásokra.

Well, there's no doubt they're pushing! 🚀 Hamilton has a moment under braking for the chicane and has to take evasive action. #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/wXHZAHH60g — Formula 1 (@F1) June 7, 2024

Félidőnél erősebbé vált az eső, az autók mind visszatértek a garázsokba, elcsendesedett a Gilles Villeneuve. A pilóták-csapatok arra vártak, hogy kellően nedves legyen az aszfalt, legyen értelme esőgumikkal kihajtani.

Az eső a várakozás során erősödött, a versenyirányítás betiltotta a DRS használatát – nem mintha bárki is a pályán lett volna.

20 perccel a vége előtt az alpine-os Esteben Ocon hajtott ki átmeneti esőgumikon – a csapatot az év végén elhagyó francia az első edzésen kispadozott, lehetséges utódja, Jack Doohan vezette volna az autóját, de az eső miatt csak három installációs kör jutott neki.

Ocon után Stroll, majd mezőny túlnyomó része is kimerészkedett a zöld Pirelliken, miközben a Red Bullnál a csapattagok sorfalat álltak Verstappen oldalán, takarták a szétszedett autót – komolyabb javítás zajlott.

Leclerc a hajtűben 10 pontos piruettet mutatott be.

Round it goes 🥴 Leclerc gets caught out mid-corner down at the hairpin.#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/kFSCBxjFsk — Formula 1 (@F1) June 7, 2024

A vizes aszfalton, az átmeneti gumikon természetesen senki nem fenyegette Alonso korábbi legjobb körét, az utolsó negyedórában sokkal inkább adatgyűjtés, az esetleges későbbi esős körülményekre való felkészülés zajlott.

A sorrend már nem változott, a leintést követően az edzés rajtszimulációkkal zárult.

A montreali versenyhétvége szombaton – magyar idő szerint – 18.30-kor folytatódik a harmadik, utolsó edzéssel, az időmérő 22 órakor kezdődik majd.