Montrealban a nap korábbi szakaszában jég is hullott, és a 2024-es Forma-1-es Kanadai Nagydíj első szabadedzésének kezdetén is vizes pálya fogadta a mezőnyt.

A Gilles Villeneuve pályát gépekkel és emberi erővel is folyamatosan takarították, az eső pedig nem sokkal a kezdés előtt elállt, így az FIA a tervezett időben elindította a gyakorlást – pontosabban az órát –, ám a már említett tisztítás miatt a bokszutca kijáratát zárva tartották.

Egy-két pilóta beöltözött, beült az autóba, de a többség egyszerűen a garázsban beszélgetett, várakozott.

Session will start on time, but the pit exit will remain closed (for now!) as water is cleared 🌧️ #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/h2qcCtWDAh

FP1 has begun in Montreal 🟢

A legrosszabbul az Alpine ifjoncát, Jack Doohant érinthette a rossz idő, hiszen az év végén távozó Esteban Ocon egyik fő utódjelöltje így hiába kapta meg a francia pilóta autóját, egyelőre nem vezethette azt.

10 perc után újra eleredt az eső, ami tovább csökkentette a körözés esélyeit. A biztonsági és az orvosi autó – ezen a hétvégén az Aston Martinok – ki is mentek egy felderítő körre (ralisan reccére), melyet követően, 14 perc után zöldre is váltott a bokszutcai lámpa, elvileg bárki kimehetett volna, de gyorsan vissza is vonták ezt, ugyanis számos munkagép volt még az aszfaltcsíkon.

18 perc elteltével közölték, hogy helyi idő szerint 13.51-kor (nekünk 19.51) megnyitják a bokszutca kijáratát, a versenyzők el is kezdtek készülődni.

23 perc után elsőként a pályafutása első győzelmét itt megszerző – később további 6 montreali győzelmet begyűjtő – Lewis Hamilton ment ki intermediate (zöld, átmeneti) gumikon, a Mercedes versenyzőjét volt csapattársa, Valtteri Bottas követte a Sauberben, a finn autójára a teljes (kék) esőgumik kerültek fel, melyeken gyorsabb is volt az angolnál.

But we also have more rain in the skies above Montreal ☔️ #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/SU5umaI42S

Work continues at pace to clear surface water from the track.

Bottas után csapattársa, Csou Kuan-jü, valamint a Miami Nagydíjon első F1-es győzelmét megszerző mclarenes Lando Norris is kiment – ők szintén a kék Pirelliken.

Utánuk még többen merészkedtek ki a pályára, Doohan, a címvédő Max Verstappen és mások is kimerészkedtek, miközben Bottas esetében újra előbújt a technika ördöge, az intermediate-re való váltásakor újra siralmasan lassú volt a kerékcsere, az egyik pisztoly nem működött jól. Eddigre egyébként a pálya egyes részein már a nap is kisütött.

Nem sokkal később előkerül a piros zászló, miután Csou autója a 3-4-es kanyar, azaz az első sikán után felúszott, és érintette a falat. A kínai nem sokkal arrébb félreállt, de a Saubert villámgyorsan eltávolították, 22 perc marad az edzésből – ekkorra már száz ágra sütött a nap, bár az aszfalt továbbra is túlnyomóan vizes volt.

Red flag 🔴

Zhou has made contact with the wall at T5 and has to park up with damage.

Three lap times on the board – Bottas leads HAM and VER. #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/MtAPABiAKE

