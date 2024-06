Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2023-as Forma-1-es Spanyol Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorláson az első négy helyezett között egy tizedmásodperc sem volt a különbség.

Az edzés előtt a Forma-1-es paddock leginkább azzal foglalkozott, hogy mi történik a barcelonai garázsok mögött. Kigyulladt ugyanis a McLaren motorhome-ja, melyek ki kellett üríteni, a tűzoltók vonultak ki a helyszínre intézkedni. Lando Norris arról számolt be a gyakorlás kezdete előtt, hogy versenyfelszerelése is benn maradt. Emiatt minimálisan csúszott a programjuk, de ez volt a legnagyobb gondjuk, szerencsére senkinek nem esett baja a csapat tájékoztatása szerint.

Az aszfaltcsíkon a harmadik szabadedzésekre jellemző visszafogott módon indultak az események. A körülmények ideálisak voltak, 26 Celsius-fokos levegővel és 40 fokos pályával, kezdetben azonban csak a pénteki nap leggyorsabbja, Lewis Hamilton körözött a Mercedesszel. Később persze többen is csatlakoztak a hétszeres világbajnokhoz, de nem kapkodtak a csapatok.

Az első fél óra érdekessége talán az volt, hogy többen is extra térdpárnázást kértek. A nyújtott barcelonai kanyarok például Lance Stroll (Aston Martin) és George Russell (Mercedes) térdeit is meggyötörték.

Még a szabadedzés második felében is sokáig megtankolt autóval köröztek a versenyzők, a tempót az utolsó 15 percre fordulva kezdték el fokozni a lágy gumikon. A McLarent láthatóan nem viselte meg a motorhome-tűz, a leggyorsabbak között voltak Norris révén. Az élen viszont nem ő, hanem Carlos Sainz zárt a Ferrarival. A maranellói autók szendvicsbe fogták a McLarent, ugyanis Charles Leclerc lett a harmadik. Max Verstappen negyedik lett a Red Bull-lal, de az ő lemaradása sem volt több 74 ezredmásodpercnél.

Az utolsó percekben volt egy furcsa eset is a pályán: Lewis Hamilton kóricált a pályán, aminek Stroll nem örült. A kanadai rá is húzta Aston Martinját a Mercedesre, a két autó össze is ért.

Hamilton deu uma atrapalhada e o Stroll simplesmente jogou o carro nele.



Ih pic.twitter.com/lvEtC41G6V — Massinha F1 (@MassinhaF1_) June 22, 2024

A végén Leclerc-nél is lement a roló, ő egy feltartás miatt Norrisszal kakaskodott, komolyan összeérve. Az eseteket a stewardok is látták, vizsgálatot is indítanak mindkét ügyben. Feltartásból egyébként nem volt hiány, a végén alig javított valaki a köridején.

Well this escalated quickly 👀🍿



Leclerc and Norris make contact as the Ferrari passes late in the session.#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/NOx3kaaWia — Formula 1 (@F1) June 22, 2024

A Spanyol Nagydíj időmérője 16 órakor kezdődik.