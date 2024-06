Sajtóértesülések szerint benne volt a pakliban, hogy akár fel is függesztheti Esteban Ocont az Alpine, miután a csapattól a szezon végén távozó francia a két héttel ezelőtti Forma-1-es Monacói Nagydíjon már az első körben – egy optimista előzési kísérlet következtében – ütközött a csapattársával, Pierre Gaslyval.

Természetesen a monacói incidens még a kanadai paddockban is témával szolgált: a francia L’Équipe arról számolt be, hogy gyakorlatilag a jogászok mentették meg attól Ocont, hogy Jack Doohant ültessék a helyére. Végül kacsának bizonyultak a szezonközi versenyzőcseréről szóló híresztelések, igaz, a pénteki első szabadedzésen mégis autóba ülhetett az ausztrál.

Bruno Famin, az Alpine csapatfőnöke azonban tagadta, hogy valaha opció lett volna Esteban Ocon eltiltása, noha a balesetet követően még „komoly következményeket” helyezett kilátásba.

„Ez sosem volt téma” – idézte a Sky Sports F1-nek adott nyilatkozatát a Crash.net. „Profik vagyunk, így, ha történik is valami rossz, megbeszéljük, mit kell tennünk azért, hogy javítsunk a helyzeten a következő versenyre. Az viszont soha nem volt téma, hogy kispadra ültessük őt akár egy futamra is.”

Nyilatkozatában arra is kitért Famin, hogy a monacói történések nem befolyásolták az év végi szakításukat, ugyanis a színfalak mögött erről már korábban szó esett. „Sokkal inkább arra koncentrálok, mi következik most, mintsem arra, mi történt korábban” – szögezte le a szakember. „Hónapok óta beszélgetünk Estebannal és Pierre-rel, és ami Estebant illeti, nyilvánvaló volt, hogy véget ér egy korszak.”

„Öt éve versenyez nálunk, és velünk marad a szezon hátralévő részében is. Még 16 verseny van hátra, de biztos vagyok benne, hogy összességében nagyon jó munkát fogunk végezni, bízom a profizmusában.”

Ocon is tagad

Miután Jack Doohan pénteki beugrására – amit az ausztrál a körülmények miatt végül mért idő nélkül zárt – az elmúlt két hét eseményei után derült fény, nem is kellett több ahhoz, hogy újra szárnyra kapjanak a találgatások, melyek szerint ezzel is Ocont akarják szankcionálni. Ezeken azonban a 27 éves versenyző csak nevetni tudott.

„Sokat olvastam erről a médiában, de itt egyáltalán nem erről van szó” – jelentette ki a Motorsport.com hasábjain. „A csapatnak két első edzést kell az újoncok számára biztosítania, most pedig az enyémet Jacknek adtam.” Ocon viszont nem csak a szabályokkal magyarázta az átmeneti cserét: „Egy olyan pályáról beszélünk, ami eleinte nagyon zöld, főleg most, az újraaszfaltozás után. Van egy öthelyes rajtbüntetésem is a versenyre, így az időmérő lényegesen kevésbé lesz fontos, mint általában, inkább a futamra kell felkészülnünk.”

Az egyszeres futamgyőztes – Famin állításaival összhangban – aláhúzta, hogy valóban egyértelmű volt már egy ideje, mi vár rájuk a jövőben. „Több hónapja beszéltünk már erről. Az Alpine és a Renault is nagy vállalat, így ez nem az a csapat, ami egyetlen verseny alapján dönt. Kölcsönösen megegyeztünk abban, hogy a szerződés lejártával nem folytatjuk tovább.”

Újonc az Alpine-nál?

A Haasszal és az RB-vel (VCARB) együtt azok közé tartozik az Alpine, melynél még egyik ülés sorsa sem dőlt el 2025-re, miközben arra utalnak az eddigi értesülések, hogy Ocon után Pierre Gasly is távozhat a csapattól. Famin azonban ezek ellenére nem árult el sok konkrétumot Jack Doohan lehetséges szerződtetéséről.

„Jack is egy lehetőség” – ismerte el, majd elterelte a témát. „Felkészítjük őt. Nem sokkal ezelőtt Zeltwegben tesztelt, egyébként is meglehetősen intenzív programban vesz részt. Örülünk ennek, és meglátjuk, hogyan fog fejlődni. Az biztos, hogy ő is egy lehetőség számunkra.”