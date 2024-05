Habár Pierre Gasly révén újabb pontot szerzett, mindent egybevetve keserédesen alakult az Alpine számára a Forma-1-es Monacói Nagydíj. Hajszálon múlt, hogy a Haas példáját követve már az első körben befejezzék a versenyt az enstone-iak, méghozzá Esteban Ocon hibájából.

Ocon egy optimista előzést kockáztatott meg a csapattársával szemben az alagút bejárata előtt, aminek ütközés lett a vége. Azzal ugyanis, hogy kis híján a falhoz szorította Gaslyt, a saját autóját röptette meg, ami annyira megsérült, hogy nem is tudta folytatni a futamot a megszakítás után.

Közvetlenül a kiesése után Ocon szűkszavúan válaszolt a The Race kérdésére. Elismerte, hogy a csapaton belüli csatáknál „vigyázni kell”, ugyanakkor hozzátette, a hibák természetes velejárói annak, ha „120 százalékon nyomod” a pontszerzésért, azonban a közösségi oldalán később vállalta a felelősséget a történtekért. „Az én hibám volt a mai baleset, a végén túl kicsi volt a rés. Elnézést kérek a csapattól ezért” – írta a 27 éves versenyző.

Today’s incident was my fault, the gap was too small in the end and I apologise to the team on this one. Hoping for a deserved points-finish for the team today.

— Esteban Ocon (@OconEsteban) May 26, 2024