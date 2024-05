A ferraris Charles Leclerc rajt-cél győzelmet aratott a 2024-es Forma-1-es Monacói Nagydíjon a mclarenes Oscar Piastri és a másik Ferrariban ülő Carlos Sainz előtt. A mezőny igencsak takaréküzemmódban közlekedett a városállamban azok után, hogy az első kör tömegbalesetét követően a piros zászló alatt szinte mindenki letudta kötelező kerékcseréjét.

A 78 körös, napos időben zajló futamot fele-fele arányban kezdte közepes és kemény abroncsokon a mezőny. Ami a főszereplőket illeti, az élről induló Ferrarik és McLarenek a közepesekkel kezdtek, míg az 5-7. helyről a Mercedesek, valamint az általuk szendvicsbe fogott Max Verstappen (Red Bull) a fehér oldalfalú Pirellikkel startoltak.

A rajt nem volt sima: Sainz jól kapta el a rajtot, de hozzáért Piastri McLarenjéhez az első kanyarban. A spanyol Ferrarija bal első defektet kapott, és néhány száz méterrel később, a kaszinónál lehúzódva megállt. Hátul azonban sokkal nagyobb bukás volt: Sergio Perez akadt össze a két Haas-szal, de úgy, hogy a Red Bull csúnyán összetört. Nem volt kérdés, előkerült a piros zászló.

A piros zászló meglendítése előtt még a két Alpine is ütközött, Pierre Gasly reptette meg az indokolatlanul nagyot kockáztató Esteban Ocont. Utóbbi nem is tudott újraindulni, kiesett ezzel, de ennek ellenére is kapott egy 10 másodperces büntetést – igaz, ezt 5 rajthelyes büntetéssé változtatták a következő futamra.

A megszakítás jelentősen elhúzódott, ugyanis a szalagkorlát jelentősen megsérült, ezt cserélni kellett.

Végül szűk háromnegyed órával az eredeti rajt után folytatódott a futam, az eredeti rajtsorrenddel. A Ferrari jól járt, mert ezalatt Sainz autója is visszajutott a bokszba önerőből, és mindent helyrehoztak a kocsiján.

A rajtra az eredeti sorrendben állt fel a mezőny, leszámítva a kiesőket: Charles Leclerc Ferrarija mögött Piastri, Sainz és Lando Norris (McLaren) következtek, és mind kemény abroncsokra váltottak, így le is tudva kerékcseréjüket. Mögöttük George Russell (Mercedes), Verstappen és Lewis Hamilton (Mercedes) a rajtnál viselt keményeket váltották közepesekre a második rajthoz. Mindenki meglépte ezt, leszámítva Logan Sargeantet (Williams) a 14. helyen.

A 16 versenyben maradt autó újabb állórajttal vágott neki a futamnak. Ez a start már sima volt, a pozíciók sem változtak. A gumikülönbségekből adódó tempókülönbségek nemigen ütköztek ki, előzésekben nemigen nyilvánultak meg. A különbségek hol csökkentek, hol megnőttek, hosszú körökön át ennyi történt.

A futam első történése a rajtokon kívül a 16. körben történt: Valtteri Bottas Kick Sauberjén kereket cseréltek, kemény gumikat kapott a finn. A mezőny takaréktempóját jól mutatta, hogy üres pályán meg is futotta a leggyorsabb kört – négy másodperccel volt gyorsabb az első négyesnél, akik meglógtak a tempót még jobban visszafogó Russelltől.

A következő említésre méltó eseményre a 41. körig kellett várni, ugyanis ekkor kezdődtek a lekörözések. Ezt gond nélkül lezongorázta az első négyes a 43. körig. A 44. körben Lance Stroll cserélt gumit a 11. helyen: az Aston Martinra kemény Pirellik kerültek, és nem veszített ezzel helyet, ugyanis a csapattárs Fernando Alonso annyira feltartóztatott mindenkit a 12. helytől visszafelé.

Az 50. körben Stroll bal hátsó defektet kapott, így újra kereket kellett cserélnie. Mindennek kiváltója a szűken vett sikán volt az alagút kijáratánál.

52 kör elteltével Hamilton a hetedik helyről állt ki kereket cserélni, és ide tért vissza friss kemény gumikon. Verstappen egy körrel később lépett, és a bevezetőkörön elég gyors volt, hogy a brit előtt, a hatodik helyen maradjon. Russell ezekre nem reagált.

Ez idő alatt volt egy valódi előzés is a pályán: Bottas ment el Sargeant mellett! Később Stroll is haladt, előbb Csou Kuan-jü (Kick Sauber), majd Sargeant mellett ment el. A Williams amerikaija végül az 59. körben állt ki friss gumikért, nekik ezt kötelezően meg kellett lépni még. Később volt egy szép előzése Csou ellen: kihasználta azt, hogy a kínait éppen lekörözte egy McLaren.

Versstappen a 62. körben, azaz tíz kör alatt érte be Russellt, ledolgozva egy bokszkiállásnyi különbséget. Az előzés azonban nem sikerült neki a szűk városi pályán, gumielőnyével semmire nem ment.

Az utolsó körökbe lépve Piastri komolyan leszakadt Leclerc-ről, így Sainz és Norris is ráesett. Öt körrel a leintés előtt a monacói előnye több mint 8 másodperc volt az ausztrál előtt.

Leclerc ezt már szépen beosztotta a végéig, és számtalan próbálkozás után végre megnyerte hazai futamát. Mögötte semmilyen változás nem történt: Piastri lett a második, Sainz a harmadik, Norris pedig a negyedik. Russell levédte Verstappent, akikre a végén felért Hamilton is az 5-6-7. helyen. Az utolsó pontokat Cunoda Juki (RB), Alexander Albon (Williams) és Pierre Gasly (Alpine) szerezte meg.

A bajnokság állása:

Verstappen – 169 p

Leclerc – 138 p

Norrs – 113 p

Sainz – 108 p

Perez – 107 p

Piastri – 71 p

Red Bull – 276 p

Ferrari – 252 p

McLaren – 184 p

Mercedes – 96 p

Aston Martin – 44 p

RB – 24 p

A világbajnokság két hét múlva Kanadában folytatódik.