Nem túl nagy meglepetés, ám mostantól bizonyos, hogy a francia Esteban Ocon 2024 végén elhagyja az Alpine-t, jelentette be hétfőn a csapat.

A 27 éves francia 2019-ben került az akkor még Renault-ként futó enstone-i alakulathoz, ahol az alpine-os brandváltás után is megmaradt.

BWT Alpine F1 Team and Esteban Ocon agree to part ways at the end of the 2024 season.



