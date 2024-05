Véget vetett hazai pechsorozatának Charles Leclerc, aki rajt-cél győzelmet aratott a piros zászlóval is megszakított Monacói Nagydíjon. A Ferrari 26 éves pilótája a 2022-es Osztrák Nagydíj óta először állhatott a dobogó legfelső fokára, Forma-1-es pályafutása során pedig hatodjára.

Leclerc mögött az idei első dobogóját begyűjtő Oscar Piastrit (McLaren) intették le másodikként, megelőzve a Ferrari másik versenyzőjét, Carlos Sainzot. A 78 körös verseny leintése után Jenson Button, a 2009-es világbajnok készítette az interjúkat a dobogósokkal.

„Ezt nem lehet szavakkal leírni” – kezdte első monacói sikere után Leclerc. „Ez egy nehéz verseny, és bár korábban kétszer indultam itt a pole-pozícióból, nem tudtuk jobban végezni a dolgunkat.”

„Nyilvánvaló, hogy ez sokat jelent nekem. Ez a verseny volt az, ami miatt arról álmodtam, hogy egy nap Forma-1-es versenyző leszek” – folytatta a gondolatait. „Tizenöt körrel a vége előtt abban reménykedtem, már nem fog történni semmi, és kezdtek felszínre törni az érzelmek. Apám mindent megtett azért, hogy itt legyek, és az volt a közös álmunk, hogy itt versenyezzek és itt nyerjek, szóval hihetetlen.”

„Kiszámíthatatlan verseny volt, kezdve azzal, hogy a tempó hihetetlenül lassú volt az elején. Egy ponton az alagút előtt megpróbáltam előzni, de nem volt elég kicsi az autóm ahhoz, hogy beférjek a résbe” – nyilatkozta Piastri.

Az ausztrál azonban elégedett volt a második hellyel is. „Köszönöm a csapatnak, minden tekintetben remek hétvégét zártunk. Ugyan erős volt az elmúlt hétvégéken is, de nem volt látható eredménye, úgyhogy örülök, hogy dobogóra állhatok” – tette hozzá a McLaren ausztrálja, aki Leclerc-ről is dicsérően beszélt: „Charles lenyűgöző volt az egész hétvégén. Az első körtől kezdve gyors volt.”

Sainznak kapóra jött, hogy az első kör végén előkerült a piros zászló a rajtbalesetek miatt, nem sokkal azután, hogy Piastrival összeérve defektet kapott, majd félre kellett állnia a pályán.

„Szoros verseny, és már az első körben rossz érzésben volt részem, de legalább hamar jó érzéssé vált, miután visszakerültem a harmadik helyre” – értékelte a futamát a spanyol. „Innentől fogva jó versenytempónk, azonban lehetetlen volt előzni Monaco utcáin, ahogyan arra számítani lehetett.”

„Hihetetlenül boldog vagyok azonban azt látva, hogy Charles nyert a hazai futamán” – tért ki csapattársa győzelmére. „Az, hogy mellette állhatok a dobogón, a csapatnak is nagyszerű, és úgy tűnik, egyre erősebbek vagyunk.”